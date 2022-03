V priemyselnom parku Panattoni v Košiciach pribudla nová hala

Developer Panattoni spolu s investorom Accolade odovzdali prvým nájomcom do užívania časť priestorov novej haly v priemyselnom parku Panattoni Park Košice Airport. Na snímke logo firmy Developer Panattoni. Košice, 1. marca 2022. Foto: TASR - Diana Semanová

V areáli pri košickom letisku Panattoni Park Košice Airport pribudla druhá hala. Developer Panattoni spolu s investorom Accolade v utorok odovzdali do užívania časť jej priestorov prvým nájomcom. Košice, 1. marca 2022. Foto: TASR - Diana Semanová

Košice 1. marca (TASR) – V areáli pri košickom letisku Panattoni Park Košice Airport pribudla druhá hala. Developer Panattoni spolu s investorom Accolade v utorok odovzdali do užívania časť jej priestorov prvým nájomcom. Obsadiť majú okolo 6300 štvorcových metrov (m2) z celkovej plochy haly takmer 20.000 m2. Ako pre TASR povedal riaditeľ Panattoni pre Slovensko Erik Ivaničko, investícia do výstavby sa pohybuje na úrovni okolo 17 miliónov eur.uviedol. Predpokladá, že posledná fáza bude hotová do konca tohto roka. Hala sa vzhľadom na ekologicko-úsporné riešenia uchádza aj o certifikát vo vysokej úrovni hodnotenia podľa najnovších štandardov BREEAM New Construction na úrovni Excellent.Prvými nájomcami sú logistická spoločnosť PKZ Logistics a firma pre výrobu výživových doplnkov GreenPharm. Od nových priestorov očakávajú optimalizáciu skladových operácií, zefektívnenie výroby, zlepšenie hygienických štandardov aj podmienok pre zamestnancov.Prvá budova má 15.000 m2 a je obsadená na viac ako 80 %. Posledné voľné priestory momentálne pripravujú pre ďalšieho klienta. Ivaničko je presvedčený o tom, že obe budovy budú plne obsadené.dodal.Podľa neho sa logistický park rozhodli postaviť v tejto lokalite najmä pre dynamiku trhu vo východnej Európe, strategickej polohe tohto regiónu, dopravnému napojeniu i pracovnej sile.