V priemyselnom parku v Kechneci chcú spustiť prevádzku výroby nápojov

Kechnec 9. februára (TASR) - Prevádzka výroby nealkoholických nápojov by mala pribudnúť v priemyselnom parku v Kechneci v okrese Košice-okolie. Rôzne druhy sýtených a nesýtených nápojov by tu chceli plniť do hliníkových a plastových obalov. Vyplýva to zo zámeru firmy Caste SK, ktorá ho predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané celkové náklady predstavujú sumu približne štyri milióny eur.



"Predmetom navrhovanej činnosti je výroba nealko nápojov na dvoch plne automatizovaných linkách," uvádza firma v zámere. Jedna linka na plnenie má mať kapacitu 36.000 plechoviek s objemom 0,25 litra za hodinu a druhá 8000 PET fliaš v objeme 1,5 litra za hodinu.



Prevádzka by mala byť situovaná v súčasnosti v nevyužívanej hale. Plánujú aj jej prístavbu, kde by mala byť umiestnená nová kotolňa na výrobu pary, zberné nádrže na vodu, filtrácia a úprava vody. S výstavbou prístavby by chceli začať v septembri. Začiatok činnosti je naplánovaný na december tohto roka.



"Zo sociálno-ekonomického hľadiska realizácia navrhovanej činnosti zabezpečí rast pracovných príležitostí v tomto regióne, pretože prispieva k vytvoreniu podmienok na zvýšenie zamestnanosti a ekonomického rozvoja Slovenska vytvorením približne 30 plánovaných nových pracovných miest," dodáva spoločnosť.