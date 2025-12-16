< sekcia Regióny
V priepastiach Slovenského krasu našli jaskyniari delostrelecké míny
Delostreleckú mínu rumunskej výroby objavili jaskyniari začiatkom júna na dne 100 metrov hlbokej priepasti Zvonivá jama na Plešiveckej planine.
Autor TASR
Rožňava 16. decembra (TASR) - V dvoch priepastiach v Slovenskom krase objavili jaskyniari začiatkom leta delostrelecké míny rumunskej výroby. Munícia bola v oboch prípadoch po vytiahnutí na povrch zneškodnená priamo na mieste. Na sociálnej sieti o tom informovala Správa slovenských jaskýň (SSJ) Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.
Delostreleckú mínu rumunskej výroby objavili jaskyniari začiatkom júna na dne 100 metrov hlbokej priepasti Zvonivá jama na Plešiveckej planine. Mína kalibru 60 milimetrov mala poškodený medený zapaľovač. Jaskyniari nález ohlásili polícii, pri jej zneškodnení neskôr asistovali aj horskí záchranári.
„S Horskou záchrannou službou, ktorá mala v Slovenskom krase naplánované cvičenie, sme priepasť vystrojili a zabezpečili spustenie dvoch policajných pyrotechnikov na dno priepasti. Obnaženú trhavinu neutralizovali, následne mínu zabalili a po opustení priepasti sme ju vytiahli na povrch. Keďže nebolo bezpečné ju prevážať, pyrotechnik sa rozhodol zlikvidovať ju priamo na planine,“ priblížila SSJ.
O tri týždne neskôr, koncom júna, sa delostrelecká mína rumunskej výroby našla aj v prvej šachte priepasti Brázda na Silickej planine. Po vystrojení priepasti bol pyrotechnik spustený do 55 metrovej hĺbky, aby mínu dopravil na povrch. Rovnako ako v prípade míny na Plešiveckej planine muníciu zneškodnili bez ďalšieho prevozu.
„Podobný prípad riešili aj jaskyniari zo Speleoklubu Aragonit, ktorí našli pri rozoberaní závalu vo vstupných častiach jaskyne Ľudmila približne 5 kilogramov priemyselnej trhaviny,“ uviedla SSJ s tým, že trhavinu z jaskyne pri Kraľovanoch sa pyrotechnikom podarilo zabezpečiť.
