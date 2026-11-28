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V priestoroch Agrokomplexu sú posledné starožitnícke trhy v tomto roku
Trhy sú situované v pavilóne N. Spravidla sú organizované každú štvrtú sobotu v mesiaci, výnimkou býva leto a december.
Autor TASR
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Nitra 28. novembra (TASR) - V priestoroch nitrianskeho Agrokomplexu sa počas sobotného dopoludnia konajú posledné starožitnícke a gazdovské trhy v tomto roku. Organizuje ich spoločnosť Antik Flower v spolupráci s výstaviskom Agrokomplex.
„Burza slúži na predaj starožitností a zberateľských predmetov, mincí, známok, odznakov, obrazov, keramiky, porcelánu, nábytku a mnohého ďalšieho. Súčasťou burzy starožitností sú aj gazdovské trhy,“ priblížili organizátori.
Trhy sú situované v pavilóne N. Spravidla sú organizované každú štvrtú sobotu v mesiaci, výnimkou býva leto a december. Vstup pre návštevníkov je od 7.00 do 12.00 h. Predaj živých zvierat je zakázaný.
„Burza slúži na predaj starožitností a zberateľských predmetov, mincí, známok, odznakov, obrazov, keramiky, porcelánu, nábytku a mnohého ďalšieho. Súčasťou burzy starožitností sú aj gazdovské trhy,“ priblížili organizátori.
Trhy sú situované v pavilóne N. Spravidla sú organizované každú štvrtú sobotu v mesiaci, výnimkou býva leto a december. Vstup pre návštevníkov je od 7.00 do 12.00 h. Predaj živých zvierat je zakázaný.