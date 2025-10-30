< sekcia Regióny
V priestoroch Dielničky v B. Štiavnici chystajú stretnutie s remeslom
Návštevníci si budú môcť vymaľovať betlehemské figúrky, vytvoriť pohyblivé hračky alebo si z ovčej vlny uplstiť ozdoby.
Autor TASR
Banská Štiavnica 30. októbra (TASR) - Pre nadšencov remeselných zručností pripravilo občianske združenie (OZ) Iniciatíva za živé mesto a Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici podujatie Sobota s remeslom. Konať sa bude v sobotu 15. novembra od 9.30 do 15.30 h v priestoroch Dielničky v banskoštiavnickom Kammerhofe.
Ako informovali organizátori, podujatie ponúka príležitosť spoznať kúsok histórie, vytvoriť niečo vlastné a užiť si radosť z ručnej práce v priateľskej atmosfére.
Návštevníci si budú môcť vymaľovať betlehemské figúrky, vytvoriť pohyblivé hračky alebo si z ovčej vlny uplstiť ozdoby. Predlohy k tvorbe sú inšpirované skutočnými predmetmi zo zbierok múzea, ktoré pripomínajú, že aj vďaka remeslám vznikli mnohé poklady, ktoré dnes múzeum uchováva.
„Chceme, aby si návštevníci vlastnými rukami vyskúšali, ako sa tvorilo kedysi, keď boli remeslá bežnou súčasťou života. Tvorenie rozvíja trpezlivosť, fantáziu aj úctu k tradičnej kultúre,“ uviedla Anna Ďuricová z múzea.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
