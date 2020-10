V priestoroch klientského centra v Prešove evidujú COVID-19

Prešov 19. októbra (TASR) – Na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ), ktoré sídli v priestoroch klientskeho centra Okresného úradu (OÚ) v Prešove, evidujú sedem zamestnancov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Ako pre TASR uviedla vedúca organizačného odboru OÚ Monika Platková, samotný OÚ do pondelka neeviduje žiadnych zamestnancov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.



„Prvotnú informáciu o pozitívne testovaných zamestnancoch oddelenia dokladov OÚ dostal v sobotu 10. októbra. Následne v nedeľu 11. októbra bola v celom klientskom centre a vo vstupnom vestibule objektu vykonaná odborná priestorová dezinfekcia, ktorú vykonala špecializovaná firma. Všetci zamestnanci oddelenia dokladov sú od piatka 9. októbra v karanténe,“ uviedla Platková.



Pri vstupných dverách je podľa jej slov zabezpečená dezinfekcia pre klientov a všetky dotykové plochy sú denne dezinfikované zamestnancami upratovacej firmy. „Zamestnanci majú k dispozícii dezinfekciu na ruky, antibakteriálne mydlá a sú povinní nosiť rúška. Pohyb klientov po objekte je obmedzený. Súkromné návštevy zamestnancov sú zakázané. Supervízori klientskeho centra dbajú na to, aby každý klient pred vstupom do objektu použil dezinfekciu na ruky a mal správne nasadené rúško,“ vysvetlila Platková.



Oddelenie dokladov funguje podľa jej slov v obmedzenom režime a výkon zabezpečuje prostredníctvom štyroch zamestnancov. Ide o výpomoc zo Sabinova, Humenného a Popradu. „Od utorka (20. 10.) bude oddelenie dokladov OR PZ zabezpečovať výkon prostredníctvom štyroch vlastných zamestnancov, ktorí boli testovaní negatívne a absolvovali preventívnu karanténu,“ skonštatovala Platková.



K zmene úradných hodín klientskeho centra Ministerstvo vnútra SR podľa jej slov nepristúpilo.