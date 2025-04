V priestoroch košického internátu plánujú zariadiť Talentcentrum

Košice 17. apríla (TASR) - V priestoroch školského internátu na Exnárovej ulici 8 v Košiciach, ktorý tento rok zanikne, plánuje Košický samosprávny kraj (KSK) zriadiť Talentcentrum. Takéto centrum by pomáhalo žiakom základných škôl pri výbere strednej školy a budúcej profesijnej orientácii. TASR to potvrdila hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



Internát s kapacitou 36 miest je súčasťou košického Konzervatória Jozefa Adamoviča, zaniknúť ma k 31. augustu pre nevýhodnosť z hľadiska normatívneho financovania. V rámci optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení to vo februári schválilo Zastupiteľstvo KSK. Schválené zmeny zahŕňajú aj zlúčenie Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej 8 a Konzervatória Petra Dvorského na Timonovej 2 v Košiciach.



„Dôvodom zániku školského internátu je nízky počet ubytovaných žiakov a jeho vysoká cena,“ uviedla hovorkyňa. Žiakom ponúknu ubytovanie v ostatných košických školských internátoch v pôsobnosti KSK s voľnou kapacitou.



KSK v materiáli pre krajských poslancov informoval, že v priestoroch internátu má pripravený projektový zámer Talentcentra. „V uvoľnenej budove zvažujeme v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania zriadenie Talentcentra, ktoré bude identifikovať predpoklady žiakov základných škôl na štúdium na druhu a type strednej školy,“ uviedla pre TASR Strojná.