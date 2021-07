V priestoroch Národného futbalového štadióna očkujú aj bez pozvánky

Bratislava 4. júla (TASR) - Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v priestoroch Národného futbalového štadióna (NFŠ) v Bratislave zaočkujú aj ľudí bez termínu. Kraj tým reaguje na fakt, že veľa prihlásených ľudí na vakcináciu napokon neprišlo.



"V sobotu neprišlo na Pfizer 20 percent z pozvaných cez Národné centrum zdravotníckych informácií (NZCI), to je viac ako 700 ľudí. Ani v nedeľu to nevyzerá inak. V takých chvíľach na štadióne očkujeme aj ľudí bez SMS," informoval lekár kraja Tomáš Szalay. "Stačí prísť s občianskym preukazom, mať zdravotné poistenie a zaočkujeme vás," uistil.



Výzva sa netýka len tých, ktorí dostanú prvú vakcínu, ale aj tých, ktorí sa už môžu preočkovať druhou dávkou. "Ak majú viac ako štyri týždne po prvej dávke, a buď boli prvou dávkou očkovaní u nás, alebo o tej prvej dávke majú papierové potvrdenie odinakiaľ. Z dôvodu technických problémov serverov NZCI si to nevieme overiť v systéme," vysvetlil Szalay.



Upozornil, že v pondelok (5. 7.) budú v očkovacom centre pediatri. "Predpoludním budeme mať kapacitu zaočkovať aj nezaregistrované deti (12- až 15-ročné). Podmienkou je prítomnosť zákonného zástupcu," dodal lekár kraja.