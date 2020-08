V priestoroch Nitrianskej galérie pokračujú tvorivé výtvarné dielne

Nitra 1. augusta (TASR) – V priestoroch Nitrianskej galérie pokračujú v auguste tvorivé výtvarné dielne k výstave Odkazy súčasného umenia. Séria deviatich textilných tvorivých dielní bude zameraná na výtvarné spracovanie textílií a alternatívnych materiálov klasickými - textilnými technikami, ako sú vyšívanie, tkanie, ručné šitie, s presahmi do iných médií – grafiky, maľby, objektu, experimentovania a performancie, informovali pracovníci galérie.



Odborný vzdelávací program je zameraný na interpretáciu diel či zbierkových predmetov galérie s tvorivými reflexiami návštevníkov. Niekoľkomesačný program má za úlohu poukázať na nové trendy v súčasnom umení, ukázať možnosti, ako pracovať s tradičnými technikami v nových súvislostiach a narúšať stereotypy v témach i vo výtvarnom prejave. V neposlednom rade má prispieť k odbúraniu zábran a predsudkov pri kontakte návštevníkov so súčasným umením. Edukačná časť projektu vyvrcholí októbrovou záverečnou výstavou výtvarných prác účastníkov tvorivých dielní.



Výstava Odkazy súčasného umenia prináša výber zo zbierok Nitrianskej galérie, zameraný na diverzitu textilného výtvarného umenia z konca 20. a začiatku 21. storočia. Zameriava sa na tvorbu deviatich autorov, ktorí sú vo svojom výtvarnom prejave odlišní, no spája ich práca s textilným materiálom, postupmi a technikami. Našli netradičné prepojenia a neraz ich skúmanie a experimentovanie nahradilo tradičné postupy. Mnohí objavili v ručnom spracovaní textílií spôsob, ako vyjadriť svoje postoje, identitu, humor či osobnú minulosť.