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V priestoroch Pamätníka SNP v B. Bystrici je Veteránska kvapka krvi
Ide o spoločný projekt Múzea SNP, Ozbrojených síl (OS) SR, Spoločného operačného veliteľstva OS a Národnej transfúznej služby (NTS) SR. Cieľom je aspoň 60 odberov.
Autor TASR
Banská Bystrica 19. júna (TASR) - V priestoroch Pamätníka Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici sa v piatok po prvý raz koná Veteránska kvapka krvi. Organizuje ju Múzeum SNP a darcov vo veku od 18 do 60 rokov očakáva vo svojich priestoroch do 12.00 h. Dôležitý je dobrý zdravotný stav. TASR o tom informovala Michaela Bučeková z úseku marketingu, propagácie a IT Múzea SNP.
Ide o spoločný projekt Múzea SNP, Ozbrojených síl (OS) SR, Spoločného operačného veliteľstva OS a Národnej transfúznej služby (NTS) SR. Cieľom je aspoň 60 odberov.
„Spojili sme sa, aby sme vytvorili tradíciu. Veteránska kvapka krvi je projekt aktívnej pamäti Múzea SNP, ktorý prepája historický odkaz SNP s hodnotami služby vlasti v súčasnosti. Prostredníctvom stretnutia generácií veteránov, vzdelávania mladých ľudí a dobrovoľného darovania krvi, symbolicky premieňame historickú pamäť na konkrétnu pomoc, a to záchranu ľudského života,“ priblížila Bučeková.
Podporiť túto myšlienku dobrovoľným darovaním krvi, ktoré zabezpečuje NTS, odberné miesto Banská Bystrica, môže verejnosť spolu s príslušníkmi OS.
Ide o spoločný projekt Múzea SNP, Ozbrojených síl (OS) SR, Spoločného operačného veliteľstva OS a Národnej transfúznej služby (NTS) SR. Cieľom je aspoň 60 odberov.
„Spojili sme sa, aby sme vytvorili tradíciu. Veteránska kvapka krvi je projekt aktívnej pamäti Múzea SNP, ktorý prepája historický odkaz SNP s hodnotami služby vlasti v súčasnosti. Prostredníctvom stretnutia generácií veteránov, vzdelávania mladých ľudí a dobrovoľného darovania krvi, symbolicky premieňame historickú pamäť na konkrétnu pomoc, a to záchranu ľudského života,“ priblížila Bučeková.
Podporiť túto myšlienku dobrovoľným darovaním krvi, ktoré zabezpečuje NTS, odberné miesto Banská Bystrica, môže verejnosť spolu s príslušníkmi OS.