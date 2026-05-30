V priestoroch SNG budú koncertovať mladí virtuózi
Mladí interpreti prinesú do priestorov galérie nielen technickú virtuozitu, ale aj mimoriadnu umeleckú citlivosť a autentický emocionálny zážitok.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) pripravila na sobotu výnimočný podvečer hudby a umenia, ktorý predstaví talentovaných mladých hudobníkov nastupujúcej generácie. „Na koncerte mladých virtuózov vystúpia študenti Cirkevného konzervatória v Bratislave - laureáti domácich aj medzinárodných súťaží,“ informuje SNG o podujatí, ktorým pokračuje v novom projekte spájania vizuálneho a hudobného umenia.
„Mladí interpreti prinesú do priestorov galérie nielen technickú virtuozitu, ale aj mimoriadnu umeleckú citlivosť a autentický emocionálny zážitok,“ avizuje SNG koncert talentov, ktorý je súčasťou nového formátu prepájajúceho hudbu s výtvarným umením a architektúrou galérie.
„V historických aj moderných priestoroch SNG vzniká pravidelný koncertný cyklus, v ktorom sa zvuk stretáva s obrazom, emócia s priestorom a hudobný zážitok získava nový rozmer,“ uvádza galéria k podvečeru mladých virtuózov a podčiarkuje, že nebude len koncertom, ale stretnutím viacerých druhov umenia v jednom živom priestore.
Koncert sa začne o 16.00 h.
