VIDEO: Škola v Košiciach má tréningové centrum automobilky Volvo

Košice 12. novembra (TASR) - V priestoroch Strednej odbornej školy (SOŠ) priemyselných technológií v košickej Šaci v utorok slávnostne otvorili tréningové centrum spoločnosti Volvo. Ako pre TASR povedal hovorca Volvo Car Košice Martin Seman, školením na trenažéri podobnom výrobnej linke bude musieť prejsť každý budúci zamestnanec automobilky, ktorú stavajú vo Valalikoch neďaleko Košíc. Slúžiť má aj študentom.



"Tento systém umožňuje zamestnancom trénovať rôzne výrobné procesy v bezpečnom a kontrolovanom prostredí. Drevené autíčka slúžia ako modely alebo náhrady skutočných áut, aby sa pracovníci mohli naučiť, ako správne vykonávať úlohy na výrobnej linke bez rizika poškodenia skutočných vozidiel alebo strojov," uviedol. Takýto druh tréningu podľa neho pomôže získať skúsenosti a zručnosti potrebné na efektívnu a bezpečnú prácu vo výrobnom závode, a to s dôrazom na tímovú prácu.







Simulované výrobné prostredie má takisto slúžiť na nacvičenie si ergonómie a efektivity práce. Zároveň prináša možnosť navrhovať zlepšenia. "Štandardizovaná práca je základ pre bezpečnosť ľudí, ale aj produktu, a aby sme stíhali vyrábať v nejakom čase. Náš čas je každých 75 sekúnd jedno auto. Nadobudnú zručnosti a vyskúšajú si, čo znamená, ak sa voči nim pohybuje objekt a zároveň musia niečo namontovať," vysvetlil manažér tréningového centra Martin Kudláč s tým, že školenia sa začnú od budúceho týždňa. Absolvovať ich budú musieť všetci budúci zamestnanci automobilky, a to od manažérov až po budúcich pracovníkov výrobnej linky.



Takéto tréningové centrum má neskôr vzniknúť aj v samotnom závode. To v Šaci následne plánujú prenechať škole. Precvičovať v ňom možno napríklad aj údržbu či ovládanie programovateľného logického automatu, respektíve PLC linky.



Volvo v súčasnosti spolupracuje s deviatimi strednými školami na východe Slovenska. Ako pre TASR povedala Lýdia Sýkorová poverená vedením SOŠ priemyselných technológií v Šaci, tréningové centrum budú využívať študenti elektrikárskych či strojárskych odborov. V budúcnosti počítajú aj so vznikom nových študijných programov, ktorými budú reagovať na potreby závodu Volvo. "Budú zaškolení aj naši zamestnanci, ktorí budú zaškoľovať našich žiakov, prípadne aj tretie strany, ktoré o to budú mať záujem - napríklad žiaci a zamestnanci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja," dodala.



Automobilka Volvo bude vo svojom závode pri Košiciach vyrábať elektromobily. V rámci prvej fázy chce produkovať 250.000 vozidiel ročne, pričom prácu by tu mohlo nájsť do 5000 ľudí. V prípade realizácie druhej fázy by sa výrobná kapacita zvýšila o ďalších 250.000 vozidiel ročne. Ostré spustenie automobilky je naplánované na koniec roka 2026. Zhruba polrok predtým by mala byť spustená testovacia prevádzka. S masovým náborom zamestnancov chcú začať v závere budúceho roka.