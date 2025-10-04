< sekcia Regióny
V priestoroch trnavského kina Hviezda otvorili študovňu
Autor TASR
Trnava 4. októbra (TASR) - V priestoroch trnavského kina Hviezda v piatok (3. 10.) slávnostne otvorili novú študovňu. Študenti do nej môžu zavítať počas pracovných dní od 15.00 do 20.30 h. K dispozícii majú pracovné stoly, internetové pripojenie, tlačiareň i oddychový kútik.
„Projekt vznikol v spolupráci s Mládežníckym parlamentom mesta Trnava. Mladí ľudia nám povedali, že potrebujú priestor, kde budú mať tiché miesto na štúdium. Na základe toho prišiel nápad študovne,“ uviedol pre TASR riaditeľ mestskej príspevkovej organizácie GenT Lukáš Hrošovský.
Vstupenkou do študovne bude napríklad doklad v podobe študentskej autobusovej alebo vlakovej kartičky, prípadne ISIC. „Študenti tu nájdu pracovné stoly, stoličky, ale aj oddychový kútik. Samozrejme, WiFi pripojenie, aby si vedeli pripojiť svoje zariadenie a mohli študovať. Priestor je dostatočne osvetlený na to, aby tu mohli byť až do 20.30 h. Nájdu tu ticho a pokoj na štúdium,“ doplnil.
Priestory pre študovňu poskytlo mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave, ktoré spravuje budovu kina. Predsedníčka Mládežníckeho parlamentu mesta Trnava a manažérka projektu študovne Julianna Bočkayová priblížila, že interiér študovne bol financovaný aj prostredníctvom projektu G.O.A.T., do ktorého sa mladí úspešne zapojili. „Neboli sme prví, ktorí vymysleli, že v Trnave by bolo treba študovňu. Ale som rada, že sme to boli práve my, ktorí ten nápad zrealizovali,“ podotkla.
