< sekcia Regióny
V Prievidza zabezpečili obnovu lavičiek na Námestí slobody
Lavičky sú podľa nej doplnené o dva typy opierok vyrobených z dosiek s hrúbkou štyri centimetre a šírkou približne 210 až 220 milimetrov.
Autor TASR
Prievidza 11. novembra (TASR) - Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) zabezpečili výmenu drevených častí lavičiek pri fontáne na Námestí slobody v Prievidzi. Nové drevo so špeciálnou povrchovou úpravou má predĺžiť životnosť lavičiek a prispieť k estetickému vzhľadu verejného priestoru. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Predmetom prác za takmer 13.000 eur, ktoré zrealizovala vybraná firma, bola obnova piatich zostáv po troch lavičkách, teda spolu 15 kusov. „Každá lavička má dĺžku tri metre a jej sedaciu časť tvorí 17 drevených dosiek o hrúbke 20 milimetrov a výške 200 milimetrov. Dosky sú spriahnuté oceľovými závitovými tyčami s dištančnými podložkami, čo zabezpečuje ich pevnosť a stabilitu. Celková šírka sedacej časti je 480 milimetrov,“ opísala Beňadiková.
Lavičky sú podľa nej doplnené o dva typy opierok vyrobených z dosiek s hrúbkou štyri centimetre a šírkou približne 210 až 220 milimetrov.
„Pri obnove sa použil sibírsky smrek, ktorý je známy svojou vysokou trvácnosťou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Drevo ošetrili ochranným impregnačným náterom proti škodcom, hubám a plesniam, pričom finálnu úpravu tvorí tlaková impregnácia, ktorá zabezpečí dlhodobú ochranu a stabilitu materiálu,“ dodal Branislav Bucák z TSMPD.
Predmetom prác za takmer 13.000 eur, ktoré zrealizovala vybraná firma, bola obnova piatich zostáv po troch lavičkách, teda spolu 15 kusov. „Každá lavička má dĺžku tri metre a jej sedaciu časť tvorí 17 drevených dosiek o hrúbke 20 milimetrov a výške 200 milimetrov. Dosky sú spriahnuté oceľovými závitovými tyčami s dištančnými podložkami, čo zabezpečuje ich pevnosť a stabilitu. Celková šírka sedacej časti je 480 milimetrov,“ opísala Beňadiková.
Lavičky sú podľa nej doplnené o dva typy opierok vyrobených z dosiek s hrúbkou štyri centimetre a šírkou približne 210 až 220 milimetrov.
„Pri obnove sa použil sibírsky smrek, ktorý je známy svojou vysokou trvácnosťou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Drevo ošetrili ochranným impregnačným náterom proti škodcom, hubám a plesniam, pričom finálnu úpravu tvorí tlaková impregnácia, ktorá zabezpečí dlhodobú ochranu a stabilitu materiálu,“ dodal Branislav Bucák z TSMPD.