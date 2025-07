OSTRÁ HÁDKA: Žena s nožom bodla svojho manžela do hrudníka

Prievidza 11. júla (TASR) - Policajný vyšetrovateľ z Prievidze začal trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví. Po hádke bodla 40-ročná žena nožom do hrude svojho manžela. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



„Štyridsaťročná žena po predchádzajúcej slovnej potýčke napadla svojho 43-ročného manžela. Kuchynským nožom ho mala bodnúť do oblasti hrudníka. Týmto konaním svojmu manželovi spôsobila bodné poranenie, ktoré si vyžiadalo lekárske ošetrenie a hospitalizáciu v nemocnici,“ informovala hovorkyňa.



Žene policajti obmedzili osobnú slobodu a po vykonaní procesných úkonov ju umiestnia do cely policajného zaistenia.



„Na mieste udalosti sú kriminalisti, vykonávajú prvotné procesné úkony vrátane obhliadky miesta činu. Vzhľadom na to nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ doplnila Klenková.