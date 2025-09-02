< sekcia Regióny
V Prievidzi bude z nevyužívaného ihriska parkovisko
Investícia prinesie nové odstavné miesta a prispeje k riešeniu dopravnej situácie v tejto časti mesta.
Autor TASR
Prievidza 2. septembra (TASR) - Nevyužívané staré ihrisko na sídlisku Píly v Prievidzi prebuduje samospráva na parkovisko. Do projektu vo vnútrobloku ulíc Súbežná, J. Kráľa a Malá investuje takmer 19.000 eur. Investícia prinesie nové odstavné miesta a prispeje k riešeniu dopravnej situácie v tejto časti mesta. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Primátorka Katarína Macháčková uviedla, že vybudovaním parkoviska reaguje radnica na dlhodobé požiadavky obyvateľov a rodičov, ktorých deti navštevujú Materskú školu na Ulici P. Benického. „Preto sme zvažovali a hľadali lokality, kde by bolo vhodné parkovacie miesta vytvoriť. Vo vnútrobloku je dlhodobo nevyužívané staré ihrisko a na sídlisku plánujeme riešiť rekonštrukciu vnútrobloku v inej zóne. Takže ide o nevyužitý priestor, ktorý sme sa rozhodli zmeniť a dať vypracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie parkoviska,“ priblížila Macháčková.
Parkovisko bude podľa nej zo zatrávňovacích prefabrikátov a v budúcnosti bude slúžiť rodičom detí z MŠ a obyvateľom okolitých bytových domov.
„Súčasťou projektu bude aj návrh prístupovej komunikácie, dopravného značenia, terénnych úprav a posúdenie stavu verejného osvetlenia. Okrem parkovacích miest sa upraví aj okolie - dve lavičky sa premiestnia na vhodnejšie miesto a priľahlé plochy budú spätne upravené. Týmto riešením sa zlepší nielen dopravná situácia, ale aj celkový vzhľad vnútrobloku,“ doplnila Beňadiková.
Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorej predmetom je návrh technicky a ekonomicky najvýhodnejšieho riešenia rekonštrukcie spevnenej plochy spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby počas realizácie, podpísala radnica v auguste. Cena za dielo je 18.942 eur, zhotoviteľom projektu je spoločnosť DAQE Slovakia. „Náklady na výstavbu parkoviska určí projekt a predpokladaná hodnota zákazky,“ dodala primátorka.
