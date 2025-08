V Prievidzi budú prezentovať miestnu kultúru

Prievidza 1. augusta (TASR) - Prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry hornej Nitry a českého regiónu Slovácko prinesie projekt Byť si bližšie. Na jeho realizáciu získalo zdroje v rámci Fondu malých projektov Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi, jeho hlavným cezhraničným partnerom je občianske združenie Kunovjan z Kunovic v Českej republike.



Hlavnou myšlienkou projektu je upriamiť pozornosť na prejavy tradičnej ľudovej kultúry regiónov susediacich na spoločnej česko – slovenskej hranici v rámci Zlínskeho a Trenčianskeho kraja. Na českej strane je to región Slovácko, na slovenskej strane horná Nitra.



„Ťažiskom projektu je príprava veľmi zaujímavej porovnávacej výstavy krojov a ľudových odevov z našej a moravskej strany. Nepôjde len o odevy, ale i o výstavu ľudovej architektúry, ktorá mapuje štyri ročníky súťaže Pro Patria, venovanej citlivej obnove ľudovej architektúry v našom regióne,“ povedala pre TASR riaditeľka RKC v Prievidzi Ľudmila Húsková. Výstava je podľa nej zrkadlovo pripravovaná v Prievidzi, takisto i v Kunoviciach, kde ju odprezentujú na Jazde kráľov.



Súčasťou projektu budú i ďalšie aktivity, ktoré dokresľujú výstavu. „Prvou je seminár venovaný ľudovému odevu a ľudovej architektúre s lektormi z oboch strán hraníc. Ďalej to bude módna prehliadka odevov inšpirovaných ľudovou kultúrou. Na Slovensku vystúpi cimbalová hudba z Moravy, od nás na Moravu pôjde Detský folklórny súbor Malá Lubená z Poluvsia,“ doplnila Húsková.



Všetky podujatia v rámci projektu sa na slovenskej strane uskutočnia v marci a apríli budúceho roka, česká časť bude v máji a júni 2026. RKC v Prievidzi na projekt vo výške viac ako 30.000 eur získalo zdroje v rámci Programu Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027.



„Oba regióny zapojené do projektu sú si blízke temperamentom, zmýšľaním, vzťahom k ľudovej kultúre aj koreňmi tradičnej kultúry. Navyše, s občianskym združením Kunovjan máme dlhoročnú spoluprácu, ktorá sa datuje do roku 2004. Máme za sebou už tri spoločné projekty, teraz to bude štvrtý,“ dodala riaditeľka RKC.