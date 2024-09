V Prievidzi doplnia asistentov v ZŠ a MŠ i školskí psychológovia

Prievidza 16. septembra (TASR) - Učiteľské zbory v základných školách (ZŠ) a materských školách (MŠ) v Prievidzi doplnia ďalší pedagogickí pracovníci. Okrem asistentov a špeciálnych pedagógov to budú i školskí psychológovia. Úväzky zaplatí mesto prostredníctvom národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3. Informoval o tom referent kancelárie primátorky mesta Dalibor Snoha.



"Do výzvy národného projektu sa zapojili všetky ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom pôsobenia pomáhajúcich profesií podporiť zabezpečenie rovností príležitostí vo vzdelávaní," uviedol Snoha.



Školy získali na tento rok zo štátneho rozpočtu na tento projekt finančné prostriedky vo výške viac ako 216.000 eur. Najviac financií využili na úväzky pre pedagogických asistentov. "Pedagogickí asistenti sa venujú žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Patria sem deti, ktoré majú vývinové poruchy učenia, napríklad dyslektici, dysgrafici, dyskalkulici, ale aj žiaci s rôznymi poruchami správania a pozornosti," vysvetlila vedúca odboru školstva mestského úradu Beata Révayová.



Počet úväzkov oproti minulému školskému roku tak v školách v Prievidzi podľa nej stúpol. "ZŠ tak získajú 34 úväzkov pre pedagogických asistentov, 3,3 úväzku pre školského špeciálneho pedagóga, jeden pre sociálneho pedagóga a novinkou sú dva úväzky pre školského psychológa," konkretizovala Révayová.



Primátorka Katarína Macháčková doplnila, že počet pedagogických asistentov v MŠ tak zostal zachovaný, pričom pribudol aj školský špeciálny pedagóg, ktorý bude pôsobiť v MŠ na Ulici M. Mišíka a MŠ na Nábreží sv. Cyrila.