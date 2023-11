V Prievidzi hľadajú dobrovoľníkov na pomoc pri potravinovej zbierke

Prievidza 16. novembra (TASR) - Charita - dom sv. Vincenta v Prievidzi i tento rok hľadá dobrovoľníkov, ktorí jej pomôžu pri zbierke potravín a drogérie. Zbierka bude od 23. novembra do 25. novembra v nákupnom centre na Nábrežnej ulici v Prievidzi. Záujemcovia o pomoc sa môžu obrátiť na organizáciu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Dobrovoľníci budú od 9.00 h do 20.00 h prijímať dary vo forme potravín a drogérie. "Ich úlohou je oslovovať zákazníkov pri vstupe do obchodu, vysvetliť im, akými tovarmi môžu charite pomôcť a komu darované produkty pomôžu. Ako pomôcku používajú pripravený leták," priblížila Krajčiová.



Prehľad voľných služieb je zverejnený na stránke www.bit.ly/zbierka2023. Služby sú rozdelené po jednej hodine, ideálne je, keď dobrovoľník dokáže pomôcť aspoň dve až tri hodiny, prípadne aj viac. "Stále máme dosť voľných služieb, preto budeme radi za každého dobrovoľníka. Pokiaľ máte čas a chcete prispieť na dobrú vec, môžete sa prihlásiť na telefónnom čísle 0902202898, e-mailom na alojz.vlcko@gmail.com alebo na Facebooku," vyzval verejnosť člen Charity - dom sv. Vincenta Alojz Vlčko.