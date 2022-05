V Prievidzi hľadajú dodávateľa elektrickej energie do konca roka

Prievidza 6. mája (TASR) - Správa majetku mesta Prievidza (SMMP) hľadá spoločnosť, ktorá zabezpečí dodávku elektrickej energie na obdobie siedmich mesiacov pre takmer 50 odberných miest v Prievidzi. Výzvu zverejnila mestská spoločnosť vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, náklady odhadla na 82.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).



Predmetom zákazky je dodávka elektriny do 49 odberných miest vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a ostatných služieb spojených s distribúciou elektriny do odberných miest u prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Dĺžka trvania zmluvy je od 1. júna do 31. decembra tohto roka.



Náklady na dodávku energie odhadla SMMP na 82.000 eur bez DPH. "Po rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o zmene ceny za regulované poplatky bude cena za distribúciu, prípadne iné regulované poplatky aktualizované a upravené dodatkom zmluvy na aktuálnu výšku," ozrejmila SMMP.



Ako kritérium pre výber dodávateľa stanovila mestská spoločnosť najnižšiu ponúknutú cenu.



SMMP v súčasnosti odoberá elektrickú energiu od dodávateľa poslednej inštancie, teda Stredoslovenskej energetiky.