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V Prievidzi horelo osobné auto, príčiny požiaru vyšetrujú
Udalosť hasičom nahlásili krátko pred 22.30 h, požiarom zasiahnuté vozidlo bolo odstavené na parkovisku, pričom požiar sa z motorového priestoru šíril do interiéru auta.
Autor TASR
Prievidza 23. novembra (TASR) - Zásah hasičov si v nedeľu (22. 11.) v noci vyžiadal požiar osobného auta na Svätoplukovej ulici v Prievidzi. Pri udalosti zasahovali prievidzskí hasiči s jedným kusom techniky, príčiny požiaru vyšetrujú. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne o tom v pondelok informovalo na sociálnej sieti.
Udalosť hasičom nahlásili krátko pred 22.30 h, požiarom zasiahnuté vozidlo bolo odstavené na parkovisku, pričom požiar sa z motorového priestoru šíril do interiéru auta.
„Zasahujúci hasiči s cieľom lokalizácie a následnej likvidácie požiaru nasadili jeden hasebný prúd. Po zlikvidovaní požiaru postihnutý automobil skontrolovali a po záverečnej kontrole požiariska miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície,“ opísal HaZZ.
Udalosť hasičom nahlásili krátko pred 22.30 h, požiarom zasiahnuté vozidlo bolo odstavené na parkovisku, pričom požiar sa z motorového priestoru šíril do interiéru auta.
„Zasahujúci hasiči s cieľom lokalizácie a následnej likvidácie požiaru nasadili jeden hasebný prúd. Po zlikvidovaní požiaru postihnutý automobil skontrolovali a po záverečnej kontrole požiariska miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície,“ opísal HaZZ.