Pondelok 30. marec 2026
V Prievidzi HORELO osobné auto, príčiny požiaru zisťujú

.
Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj

Požiar vozidla hasičom nahlásili na linku tiesňového volania v nedeľu pred 6.30 h.

Autor TASR
Prievidza 30. marca (TASR) - Zásah hasičov si v nedeľu (29. 3.) ráno vyžiadal požiar osobného auta na Ceste pod Banskou v Prievidzi. Pri udalosti sa nik nezranil, príčiny požiaru zisťujú. Informovalo o tom v pondelok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.

Požiar vozidla hasičom nahlásili na linku tiesňového volania v nedeľu pred 6.30 h. Na zásah vyslali štyroch príslušníkov HaZZ z Prievidze s jedným cisternovým vozidlom. Požiar zasiahol zadnú časť vozidla, po príchode hasičov na miesto bol v pokročilej fáze horenia.

„Prievidzskí hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch nasadili za účelom likvidácie požiaru jeden hasebný prúd. Po uhasení požiaru vykonali záverečný prieskum požiariska, po čom miesto udalosti odovzdali príslušníkom mestskej polície a zisťovateľovi príčin vzniku požiarov,“ opísal HaZZ.

.

