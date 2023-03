V Prievidzi inštalovali fotovoltické panely, chcú ušetriť

Prievidza 2. marca (TASR) - Správa majetku mesta Prievidza (SMMP) inštalovala na svoju budovu fotovoltické panely, ktoré pokryjú jej energetickú spotrebu. Opatrením mestská spoločnosť sleduje zníženie nákladov na elektrickú energiu, ak sa projekt osvedčí, chce panely osadiť i na ďalších budovách. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Rozhodnutie, že vybuduje vlastné fotovoltické zariadenie, ktoré by malo pokrývať spotrebu energie v sídle spoločnosti, teda administratívnej budove, prijala SMMP vzhľadom na enormný nárast cien elektrickej energie," uviedol vedúci ekonomického úseku Roderik Weissabel.



Po viacerých konzultáciách s rôznymi spoločnosťami zaoberajúcimi sa fotovoltikou, desiatkach hodín strávených nad zberom údajov, ich vyhodnocovaní s následnými prepočtami sa firma podľa neho rozhodla vybudovať fotovoltické zariadenie s výkonom 10 kilowatt-peakov.



Po analýze údajov, ako aj vhodného umiestnenia panelov, a to na strechy garáží v areáli SMMP, pristúpila spoločnosť v auguste 2022 k procesu samotnej výstavby. Celý proces vybudovania prvého malého zdroja elektrickej energie zavŕšila koncom februára tohto roka, keď sa jej zariadenie po všetkých oznamovacích povinnostiach a odsúhlasení od Stredoslovenskej distribučnej podarilo spustiť do prevádzky. SMMP na svojej budove inštalovala celkom 24 panelov so životnosťou 25 rokov, do projektu investovala 17.000 eur bez dane z pridanej hodnoty.



"Aktivita SMMP sa týmto nekončí. Ďalším zámerom je vlastné úložisko nespotrebovanej energie, ktorú by bolo možné využívať v čase, keď z dôvodu zníženého slnečného svitu výroba plne nepokryje celú spotrebu budovy," ozrejmila Krajčiová.



SMMP po niekoľkomesačnom zbere reálnych údajov o výrobe, spotrebe a úsporách z vyrobenej energie a po ich vyhodnotení podľa nej počíta s možnosťou vybudovania aj ďalších lokálnych malých fotovoltických zdrojov elektrickej energie, ktoré by mohli dlhodobo zabezpečovať elektrickú energiu do mestských objektov z obnoviteľných zdrojov.