V Prievidzi mali školáci telocvik s majstrom sveta v thajskom boxe

Prievidza 5. apríla (TASR) - Žiaci zo Základnej školy (ZŠ) na Ulici S. Chalupku v Prievidzi mali telocvik s majstrom sveta v kategórii WMC v thajskom boxe Vladimírom "Draculom" Moravčíkom. Dvojhodinovú telesnú a športovú výchovu absolvovali v uplynulých dňoch na základe druhého miesta v jednej zo súťaží škôl v západnom regióne. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Táto dvojhodinovka bola pre deti nádherným zážitkom, ktorého cieľom bolo propagovať všestranný pohybový rozvoj a zdokonaľovať základné motorické zručnosti," uviedol tréner športovej výchovy Marek Bulík. Deti si hodinu podľa neho naplno užili a mali príležitosť cvičiť aj so slonom Cvičkom, ktorý bol medzi nimi veľkým hitom.



Stretnutie s deťmi sa uskutočnilo v rámci programu Tréneri v škole. Ten je založený na prepojení športov, ktoré sa v pravidelnej rotácii na štandardných hodinách telesnej a športovej výchovy na prvom stupni ZŠ vykonávajú pestrou pohybovou činnosťou. "Program tak vytvára vzťah k pohybovej aktivite a žiaci získavajú základné pohybové návyky v jednotlivých športoch. Dôležitý princíp programu je, že dieťa netlačí do konkrétneho športu, práve naopak, môže si vybrať ten, ktorý sa mu najviac páči," priblížila Krajčiová.



Veľký dôraz sa podľa nej kladie aj na spoluprácu s učiteľmi a učiteľkami, ktorí sa v rámci programu čo najviac zapájajú do samotných hier či cvičení.



"Som presvedčený, že takéto hravé dynamické aktivity zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore aktívneho životného štýlu a propagácii fyzickej aktivity medzi deťmi," skonštatoval Moravčík, ktorý sa na podobných aktivitách s deťmi zúčastňuje pravidelne.