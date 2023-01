V Prievidzi môžu zasielať návrhy na udelenie mestských ocenení

Prievidza 31. januára (TASR) - Mesto Prievidza vyhlásilo výzvu na predloženie návrhov na udelenie mestského ocenenia Prievidzský anjel. Nominácie môžu zasielať radnici i obyvatelia, vybraných laureátov samospráva ocení počas slávnostného podujatia Tváre mesta. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky Michaela Beňadiková.



"Odôvodnené návrhy na udelenie ocenenia Prievidzský anjel pre fyzické osoby, právnické osoby alebo skupiny môžu doručovať mestskému úradu okrem primátorky či poslancov i obyvatelia. Pokiaľ je to možné, využiť na to môžu formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta," uviedla Beňadiková.



Spracované písomné návrhy musí podľa nej verejnosť predložiť mestskému úradu najneskôr do 31. marca 2023, a to osobne, poštou alebo e-mailom na adresu diana.dusekova@prievidza.sk. "Návrhy doručené po uvedenom termíne nebude radnica akceptovať," doplnila.



Ocenenie Prievidzský anjel udeľuje radnica osobám alebo skupinám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, prípadne vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.



Zástupcovia mesta odovzdajú ocenenia laureátom na podujatí, ktoré sa bude konať 11. mája v dome kultúry.