V Prievidzi bude zeleno. Na námestí pribudli veľkoobjemové kvetináče

Prievidza 6. júna (TASR) - Samospráva Prievidze osadila na Pribinovom námestí v centre veľkoobjemové kvetináče so zeleňou a kvetinami. Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) pokračujú i v údržbe komunikácií a úprave zelene. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



„Stredným častiam veľkoobjemových kvetináčov dominujú mladé platany, ktoré v budúcnosti poskytnú príjemný tieň a prírodný akcent. V týchto dňoch kvetináče pracovníci TSMPD doplnili o pestrú výsadbu sezónnych kvetov, ktoré svojimi farbami a vôňou oživujú mestský priestor a prispievajú k príjemnej atmosfére pre obyvateľov aj návštevníkov Prievidze,“ priblížila Beňadiková.



TSMPD podľa nej pokračujú i v ďalších údržbových prácach. Strojné čistenie komunikácií a chodníkov vstupuje do svojej záverečnej fázy. „Prvú etapu sme plánovali ukončiť do 31. mája, no sklz nastal pri čistení odstavných plôch, kde nás zdržujú neodparkované vozidlá,“ vysvetlil vedúci strediska miestnych komunikácií a správy parkovísk mestskej spoločnosti Roman Bartoš.



Beňadiková spresnila, že tento týždeň TSMPD zabezpečia práce na Uliciach J. Francisciho, A. Bednára, P. Dobšinského a J. Bendíka, budúci týždeň zostávajú odstavné plochy na uliciach Kláštorná, J. Hollého, M. Hodžu a Stavbárov. Radnica v tejto súvislosti prosí vodičov o spoluprácu pri preparkovaní vozidiel.



Technické služby rovnako pokračujú i v kosení verejných plôch v meste. „Kosenie a dokášanie pokračuje v časti Necpaly, kde sa sústredíme na väčšie zelené plochy aj menšie detaily. Po nedávnej búrke zároveň vykonávame opílenie a bezpečnostný zásah na drevinách, ktoré ohrozovali okolie,“ dodala vedúca strediska záhradníckych služieb TSMPD Silvia Masariková.