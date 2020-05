V Prievidzi nastúpi do ZŠ vyše 1000 detí, v Partizánskom 673 žiakov

Prievidza/Partizánske 30. mája (TASR) – Do základných škôl (ZŠ) v Prievidzi nastúpi od 1. júna 1163 detí, čo je 39,2 percenta z celkového počtu žiakov prvého až piateho ročníka. Do materských škôl (MŠ) sa vráti 637 detí, 54,8 percenta z celkového počtu škôlkarov. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Ďureje.



"Otvárame päť ZŠ, dve ZŠ s MŠ a deväť MŠ. Zabezpečili sme v nich ochranné pomôcky ako rúška, štíty a bezdotykové teplomery. Mesto zakúpilo nad rámec bežných potrieb dezinfekčné a hygienické prostriedky. Zamestnanci škôl dostali počas trvania mimoriadnej situácie možnosť prihlásiť sa na bezplatné online školenia o ochrane zdravia a väčšina z nich to aj využila," uviedol Ďureje.



V Partizánskom nastúpi do ZŠ 673 žiakov (70,17 percenta) a do MŠ 256 žiakov (47,6 percenta). "Otvárame päť ZŠ a päť MŠ. Do škôl nastupuje dostatok pedagogických zamestnancov, s výnimkou niekoľkých rizikových. Mesto zabezpečilo pre všetky školy teplomery, dostatok dezinfekčných prostriedkov, vrátane elektronických postrekovačov, papierové utierky a do školských jedální aj štíty a rukavice," doplnila Martina Skaličanová z Mestského úradu v Partizánskom.