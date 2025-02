V Prievidzi opäť ocenia osobnosti, návrhy môže zasielať i verejnosť

Prievidza 5. februára (TASR) - Samospráva Prievidze opäť ocení osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a jeho dobré meno doma i v zahraničí. Návrhy na laureátov ocenenia Prievidzský anjel môže zasielať i verejnosť, a to do 15. marca. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



"Ocenenie Prievidzský anjel je krásnym spôsobom, ako poďakovať jednotlivcom a skupinám, ktoré sa svojou prácou a nasadením podieľajú na rozvoji Prievidze," uviedla primátorka Katarína Macháčková. Tento prestížny titul má podľa nej za cieľ vyzdvihnúť tých, ktorí prispievajú k lepšiemu životu v meste a stávajú sa inšpiráciou pre ostatných.



Odôvodnené návrhy na udelenie ocenenia Prievidzský anjel pre fyzické osoby, právnické osoby alebo skupiny osôb môžu doručovať mestskému úradu primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva a obyvatelia mesta. "Návrh musí obsahovať meno a vek osoby, jej bydlisko, profesiu, charakteristiku zásluh, odôvodnenie predloženého návrhu, ako i základné údaje o predkladateľovi návrhu," priblížila Beňadiková.



Na doručenie návrhu môžu podľa nej záujemcovia využiť pripravený formulár, ktorý radnica zverejnila na webovej stránke mesta. "Spracované písomné návrhy je potrebné predložiť na mestský úrad najneskôr do 15. marca osobne, poštou alebo emailom na adresu info@prievidza.sk. Návrhy doručené po uvedenom termíne nebude mesto akceptovať," doplnila.



Prievidzského anjela udeľuje mesto osobám alebo skupinám osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov. Osobnosti ocení samospráva na podujatí Tváre mesta.