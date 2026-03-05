< sekcia Regióny
V Prievidzi opravili príjazdovú cestu k škôlke na Nábreží sv. Cyrila
V Prievidzi opravili príjazdovú cestu k škPracovníci TSMPD pokračovali aj v starostlivosti o verejnú zeleň.ôlke na Nábreží sv. Cyrila
Autor TASR
Prievidza 5. marca (TASR) - Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) opravili príjazdovú cestu k Materskej škole (MŠ) na Nábreží sv. Cyrila. Odstránenie defektov v schodnosti chodníkov prispeje k bezpečnejšiemu a pohodlnejšiemu pohybu detí a rodičov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Pracovníci TSMPD pokračovali aj v starostlivosti o verejnú zeleň. V celom meste realizovali orezávanie drevín na základe podnetov obyvateľov a vykonaných obhliadok. „Príprava na orezávanie stromov sa uskutočnila aj na parkovisku na sídlisku Čínsky múr na Ulici J. Murgaša, kde sme osadili dopravné značky. Samotné orezávanie je naplánované v najbližších dňoch, preto prosíme obyvateľov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasných obmedzení,“ vysvetlila vedúca záhradníckych služieb mestskej spoločnosti Silvia Masariková.
Popritom pokračovalo aj frézovanie pňov po výruboch stromov v rôznych lokalitách mesta a v mestskom parku na Riečnej ulici pracovníci zabezpečovali zber opadaného lístia.
„Na úseku verejného osvetlenia sa technické služby venovali najmä demontáži valentínskej výzdoby z mestských ulíc. Okrem toho pracovníci riešili aj technické poruchy. Na Ulici Ľ. Ondrejova bola odstránená zemná porucha na vedení verejného osvetlenia. Paralelne pokračovali aj porevízne opravy, ktoré sú súčasťou pravidelnej údržby a kontroly osvetľovacej sústavy,“ priblížila ďalej Beňadiková.
TSMPD podľa nej zároveň pripravovali stroje na letnú údržbu komunikácií, aby boli pripravené na nadchádzajúcu sezónu. „Súčasťou aktuálnych prác bolo aj zametanie chodníka na cintoríne na Mariánskej ulici, čím sa začína postupné čistenie komunikácií v celom meste po zimnej údržbe,“ dodala.
Pracovníci TSMPD pokračovali aj v starostlivosti o verejnú zeleň. V celom meste realizovali orezávanie drevín na základe podnetov obyvateľov a vykonaných obhliadok. „Príprava na orezávanie stromov sa uskutočnila aj na parkovisku na sídlisku Čínsky múr na Ulici J. Murgaša, kde sme osadili dopravné značky. Samotné orezávanie je naplánované v najbližších dňoch, preto prosíme obyvateľov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasných obmedzení,“ vysvetlila vedúca záhradníckych služieb mestskej spoločnosti Silvia Masariková.
Popritom pokračovalo aj frézovanie pňov po výruboch stromov v rôznych lokalitách mesta a v mestskom parku na Riečnej ulici pracovníci zabezpečovali zber opadaného lístia.
„Na úseku verejného osvetlenia sa technické služby venovali najmä demontáži valentínskej výzdoby z mestských ulíc. Okrem toho pracovníci riešili aj technické poruchy. Na Ulici Ľ. Ondrejova bola odstránená zemná porucha na vedení verejného osvetlenia. Paralelne pokračovali aj porevízne opravy, ktoré sú súčasťou pravidelnej údržby a kontroly osvetľovacej sústavy,“ priblížila ďalej Beňadiková.
TSMPD podľa nej zároveň pripravovali stroje na letnú údržbu komunikácií, aby boli pripravené na nadchádzajúcu sezónu. „Súčasťou aktuálnych prác bolo aj zametanie chodníka na cintoríne na Mariánskej ulici, čím sa začína postupné čistenie komunikácií v celom meste po zimnej údržbe,“ dodala.