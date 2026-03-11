< sekcia Regióny
V Prievidzi otvorili informačnú kanceláriu pre obete trestných činov
Autor TASR,aktualizované
Prievidza 11. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR rozširuje svoju pomoc pre obete trestných činov do vybraných okresných miest. V Prievidzi na okresnom úrade v stredu otvorilo stálu informačnú kanceláriu (IK), pomoc tam budú poskytovať občanom nielen z Prievidzského okresu, ale i okolia. Pôsobia tam dvaja bývalí policajti.
Obdobné kancelárie sa nachádzajú v krajských mestách, v Prievidzi od roku 2001 pôsobilo detašované pracovisko IK v Trenčíne. Štátna tajomníčka MV Lucia Kurilovská spomenula, že rezort pri otváraní IK postupuje podľa skúseností pracovníkov IK v krajských mestách, akých klientov mala kancelária v krajskom meste, aká je ich dostupnosť i na základe mapy kriminality.
„IK sú určené pre obete trestných činov, môže tam však prísť ktokoľvek, kto má pocit, že sa mu deje určitá neprávosť, skrivodlivosť, nevie posúdiť, o aký problém ide a naši zamestnanci ho nasmerujú. Povedia, či ide o civilnú vec alebo je to naplnenie skutkovej podstaty trestného činu. Môže to byť riešené i v rámci určitého priestupkového konania,“ priblížila Kurilovská.
V prievidzskej IK podľa nej pôsobia dvaja bývalí policajti, výberové konania nastavil rezort tak, aby to boli ľudia, ktorí majú skúsenosti s trestným, správnym právom, sociálnou prácou či psychológiou.
Riaditeľ odboru prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin ozrejmil, že prievidzská IK bude pôsobiť pre celú hornú Nitru, čiže aj okolité okresy Trenčianskeho kraja. „Budeme sa venovať všetkým cieľovým skupinám, deťom, dospelým aj seniorom, ktorých je v rámci Trenčianskeho kraja najviac spomedzi klientov,“ doplnil Halcin.
Deti majú podľa neho väčšinou problémy v online prostredí, ide o šikanu, kyberšikanu, pri produktívnom veku sú to väčšinou násilné trestné činy a pri senioroch násilie a obrovské finančné podvody, často realizované prostredníctvom rôznych aplikácií či nočných telefonátov.
Kancelária bude mať tri základné úlohy. Halcin spresnil, že v prvom rade ide o sieťovanie, teda hľadanie správnych partnerov na riešenie problémov jednotlivých klientov, potom ide o terénne a preventívne aktivity pre rôzne cieľové skupiny a treťou kľúčovou službou je individuálne poradenstvo.
Ministerstvo plánuje IK otvoriť i v ďalších vybraných okresných mestách. Financuje i z fondov Európskej únie. „Máme to nasmerované tak, aby sme mali aj udržateľnosť projektu. V tomto momente rozširovanie IK hradíme z európskych prostriedkov,“ dodala Kurilovská.
Odbor strategickej komunikácie rezortu vnútra informoval, že od roku 2019 do súčasnosti poskytli IK pomoc 5644 klientom, pričom najčastejšie riešenými prípadmi sú podvody, domáce násilie, vydieranie a nebezpečné vyhrážanie. „Zaujímavým zistením je, že 51 percent klientov pred návštevou informačnej kancelárie svoj prípad nenahlásilo polícii,“ podotkol odbor a doplnil, že v Trenčianskom kraji, kde pôsobí aj pracovisko v Prievidzi, poskytli IK od roku 2019 pomoc 452 klientom. Najviac išlo o prípady podvodov, domáceho násilia, majetkovej trestnej činnosti a trestných činov v online prostredí.
