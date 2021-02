V Prievidzi otvorili mobilné odberové miesto na antigénové testovanie

Prievidza 1. februára (TASR) - Obyvatelia sa môžu dať od pondelka otestovať na ochorenie COVID-19 už aj v Prievidzi. Mobilné odberové miesto (MOM) tam otvorili v hoteli Magura na sídlisku Píly, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.



MOM na bezplatné antigénové testovanie bude otvorené od pondelka do soboty od 8.00 do 16.00 h. "Poskytovateľ plánuje v najbližších dňoch spustiť aj objednávkový systém, do tohto času nie je potrebné sa objednávať. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je Ivan Fuljer," uviedol Ďureje.



Prievidzský okres patrí medzi okresy, v ktorých za určené obdobie antigénové testovanie vykázalo väčšiu mieru pozitivity. "K viacerým výnimkám obmedzenia slobody a pohybu podľa uznesenia vlády SR sa budú musieť občania aj od stredy 3. februára do nedele 7. februára preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu vykonaného od stredy 27. januára," pripomenul Ďureje.



Na testovaní na ochorenie COVID-19 sa v meste uplynulý víkend zúčastnilo 16.900 osôb, z toho pozitívnych bolo 156 testov. Miera pozitivity tak dosiahla 0,92 percenta. V porovnaní s výsledkami prvého kola testovania poklesla miera pozitivity len o jednu desatinu.