V Prievidzi pre ukrajinských škôlkarov vytvoria samostatnú triedu

Prievidza 24. marca (TASR) - Natália ušla pred viac ako dvoma týždňami z bombardovaného ukrajinského Charkova, útočisko našla v Prievidzi. Jej osemročná dcéra Máša je jedným zo štyroch detí, ktoré sa začali vzdelávať v Základnej škole s Materskou školou (ZŠ s MŠ) na ulici P. Dobšinského. Pre škôlkarov z Ukrajiny zase vytvorí samospráva samostatnú triedu.



Natália prišla do Prievidze spolu s ďalšími mamami, bývajú u mladého Ukrajinca, ktorý v Bojniciach pracuje už dlhšie ako kuchár. "Mášu som dala do školy, aby sa rýchlejšie adaptovala na Slovensku a na slovenské deti. Učitelia i deti ju prijali veľmi dobre, neočakávali sme to," povedala vo štvrtok Natália.



Z Charkova prišla i Svetlana so svojou šesťročnou dcérou Aňou, v Prievidzi sú od 8. marca. "Aňa si tu našla i kamarátov, v lavici sedí s vnukom pani riaditeľky, veľmi rád jej o všetkom rozpráva," priblížila Svetlana.



Tieto mamy nemali problém s vybavením potvrdenia u lekára pre svoje deti, ďalším však podľa Svetlany komplikuje situáciu, že nie všetky polikliniky na Ukrajine sú v prevádzke a nemôžu sa tak dostať k zdravotnej dokumentácii svojich detí.



Ukrajinské deti chodia do prvej, druhej, štvrtej a deviatej triedy. "Deti sa začlenili veľmi dobre, ich mamy sú veľmi komunikatívne. My, čo sme staršia generácia, vieme trochu po rusky, snažíme sa s nimi tak po rusky, ukrajinsky a anglicky komunikovať," spomenula riaditeľka školy Jana Polakovičová.



Škola podľa nej zaradila deti do ročníkov, do ktorých patria, keďže sa tak naučia viac po slovensky od svojich rovesníkov. "Pani učiteľky tiež dostali inštrukcie, ako ich majú slovenský jazyk učiť. Deti dostali tabuľky s ukrajinskou azbukou a súčasne so slovenskými písmenami, tiež predpisový zošit, aby sa mohli učiť aj doma, keďže o to majú veľký záujem," priblížila.



Už štyri roky navštevuje školu na Dobšinského ulici i Iľja. "Jeho sestra je zase na prvom stupni. Cez prestávky chodí za ukrajinskými deťmi, pýta sa ich, či niečo potrebujú preložiť, či všetkému rozumejú. Ale napodiv rozumejú. Aj jedna mamička hneď na druhý deň povedala, že jej chlapec komunikuje, ako keby bol Slovák," ozrejmila Polakovičová.



V prievidzských školách je v súčasnosti 19 detí z Ukrajiny. Mesto má k dispozícii dostatočné kapacity, môže tak prijať ďalšie. Materské školy sú však naplnené na 100 percent, preto pripravuje triedu v ZŠ na ulici P. J. Šafárika, kde škôlkarov umiestni. Začať fungovať by mala v nasledujúcich dňoch, dodala vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana mestského úradu v Prievidzi Beáta Révayová.