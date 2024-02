V Prievidzi predstavia najlepšie práce neprofesionálnych výtvarníkov

Prievidza 16. februára (TASR) - Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi opäť predstaví najlepšie práce vybraných neprofesionálnych výtvarníkov z okresu Prievidza. Výstavu diel AMA 2024 si budú môcť návštevníci pozrieť v Galérii Regionart od 21. februára do 27. marca. TASR o tom informovalo RKC v Prievidzi.



Nová výstava v galérii odprezentuje vybrané práce 36 neprofesionálnych výtvarníkov z okresu, ktorí sa zapojili do regionálneho kola súťaže.



Cieľom súťaže a výstavy AMA 2024 je podporovať záujmovo-umeleckú činnosť, neprofesionálnu výtvarnú tvorbu v celej jej žánrovej rozmanitosti, napomáhať v tejto činnosti jednotlivcom, talentovaným autorom. Poslaním súťaže je tiež poskytovať priestor na prezentáciu a tvorivú konfrontáciu výsledkov neprofesionálnej výtvarnej tvorby na okresnej a regionálnej úrovni.



Súťaž rozdelili do troch vekových skupín a viacerých kategórií, ako maľba, grafika, kresba, priestorová, insitná či digitálna tvorba a experiment.