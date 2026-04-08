V Prievidzi predstavujú tvorbu mladých na autistickom spektre
Autor TASR
Prievidza 8. apríla (TASR) - Galéria Jabloň v Prievidzi uviedla do života výstavný projekt ARTizmus. Výstava, ktorá potrvá počas celého mesiaca apríl, predstavuje tvorbu detí, mládeže a mladých dospelých na autistickom spektre. TASR o tom informovala marketingová manažérka Galérie Jabloň Petra Gordíková.
„Projekt ambiciózne prekračuje hranice bežnej výstavy. Jeho cieľom je otvoriť celospoločenský dialóg o diagnóze, o ktorej sa v našej spoločnosti stále hovorí príliš potichu,“ načrtla Gordíková. Spomenula, že štatistiky ukazujú, že autizmus sa v populácii vyskytuje častejšie než napríklad diabetes, no napriek tomu zostáva pre mnohých neznámou témou.
Výstava ARTizmus stiera bariéry a ukazuje autorov ako ľudí s nesmiernou kreatívnou energiou a špecifickým vnímaním sveta. „Za jej vznikom stojí silné ženské zázemie. Päť osobností z rôznych sfér verejného života sa stalo symbolickými dobrými sudičkami, ktoré autorov sprevádzajú a pomáhajú im integrovať sa do kultúrneho a spoločenského života,“ priblížila marketingová manažérka galérie a spresnila, že ide o riaditeľku Spojenej školy internátnej v Prievidzi Bianku Kubovičovú, riaditeľku Centra sociálnych služieb Domino v Prievidzi Ivetu Laukovú, redaktorku STVR Miriam Dobrotovú, riaditeľku Slovenského národného múzea - Múzea Bojnice Slavomíru Lenhartovú a pedagogičku a podpredsedníčku Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom Prievidza Danielu Krumlovskú. „Práve spojenie školstva, sociálnych služieb, médií a kultúry dodáva projektu ARTizmus potrebnú váhu a širší spoločenský rozmer,“ podčiarkla Gordíková.
Expozícia je podľa nej prístupná vo výstavnej sále Galérie Jabloň. „Návšteva výstavy je pre verejnosť nielen príležitosťou spoznať autentickú tvorbu mladých umelcov, ale aj gestom podpory, ktorú autori pre svoje plnohodnotné prijatie v majoritnej spoločnosti nevyhnutne potrebujú,“ skonštatovala.
