V Prievidzi pribudla verejne prístupná skriňa s teplým oblečením

Prievidza 30. novembra (TASR) - Bundy, kabáty, šály, čiapky či rukavice môžu po novom bezplatne získať v Prievidzi nielen bezprístrešní obyvatelia či ľudia v zlej sociálnej situácii. Verejne prístupnú skriňu s teplým oblečením osadili na sídlisku Zapotôčky pri budove potravín.



S myšlienkou pomoci pre ľudí v zimnom období prišla Prievidžanka Simona Štoderová. "Osadili sme skrinku, kde ľudia môžu nosiť bundy, šály, teplé ponožky či iné teplé oblečenie. Ktokoľvek si to môže zobrať, keď mu je zima," priblížila Štoderová.



Prievidžanka sa pri osadení skrine podľa svojich slov inšpirovala inými mestami či obcami, napríklad Prešovom, kde táto pomoc funguje už dlhšie. Oslovila mestského poslanca Branislava Gigaca. Projekt chceli realizovať ešte minulý rok, pre pracovnú vyťaženosť sa im to nepodarilo.



Skriňu na umiestnenie oblečenia získali dobrovoľníci od stolára. "Najskôr sme skriňu dlho zháňali, našli sme nejaké, no boli veľmi veľké, išla by do nich voda a rýchlo by sa zničili. Potom moja kolegyňa oslovila svojho známeho Mária Krajčíka, ktorý má stolárstvo. Neváhal ani sekundu, aby nám pomohol," ozrejmila Štoderová.



Miesto pre skriňu, ktoré by malo byť verejne dostupné pre všetkých, mali dobrovoľníci podľa Gigaca premyslené už skôr. "Mysleli sme si, že to bude náročnejšie, ale tento dobročinný projekt pre sociálne slabších opäť ukázal, že ľudia sa dokážu spojiť. Či už to bol stolár pán Krajčík alebo Jednota, ktorých sme oslovili. Napriek tomu, aký je tento rok nesmierne náročný pre všetky skupiny ľudí, vieme sa zjednotiť pre dobré veci a podávať teplo a lásku ďalej," skonštatoval.



Teplé oblečenie do skrine môže doniesť ktokoľvek, rovnako si ho z nej zobrať. Ak bude priestor plný, stačí kontaktovať dobrovoľníkov, ktorí sa o veci postarajú a postupne ich budú do skrine dopĺňať. Skriňu budú pravidelne kontrolovať, s prosbou o pomoc oslovili i mestských policajtov. Skriňa by mala podľa dohody s potravinami fungovať tri mesiace, teda od decembra do februára, záležať však bude i na poveternostných podmienkach, dodal Gigac.