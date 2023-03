V Prievidzi pribudne ďalšia materská škola, zriadi ju súkromná firma

Prievidza 1. marca (TASR) - V Prievidzi pribudne ďalšia materská škola. S výstavbou firemnej škôlky, ktorá bude určená pre deti zamestnancov, začala v polovici februára spoločnosť Brose Prievidza. Celkovú investíciu odhadla na viac ako štyri milióny eur. TASR o tom informovala HR manažérka firmy Ľuboslava Müllerová.



"Celková kapacita bude 52 detí. Jedna trieda bude pre jasličkárov, to znamená pre deti od jedného do troch rokov veku. Okrem toho plánujeme ďalšie tri triedy vrátane jednej predškolskej," priblížila Müllerová.



Plán vybudovať firemnú škôlku mala firma podľa nej už od samotného začiatku. "Okrem toho, že sa snažíme ponúknuť ďalší atraktívny benefit pre zamestnancov, je tento projekt aj dôležitým prvkom firemnej kultúry. Aktuálne funguje Brose Kids Club v Ostrave a Coburgu a ďalšie dva okrem Prievidze sú vo výstavbe," ozrejmila.



Prevádzku firemnej škôlky plánuje spoločnosť spustiť v lete 2024, a to ponukou táborov pre deti zamestnancov.



Začiatkom februára schválila Národná rada SR novelu zákona o dani z príjmov, prostredníctvom ktorej si budú zamestnávatelia môcť uplatniť náklady súvisiace s prevádzkou vlastných škôlok a jaslí za daňové výdavky. Müllerová podotkla, že aj keď táto možnosť nie je primárnym dôvodom, prečo sa spoločnosť rozhodla vybudovať firemnú škôlku, je to pre ňu zaujímavé.