V Prievidzi pribudne materská škola, zriadi ju súkromná firma

Prievidza 3. júla (TASR) - V Prievidzi pribudne ďalšia materská škola (MŠ). Určená bude pre deti zamestnancov prievidzského dodávateľa pre automobilový priemysel Brose Prievidza.



Celková kapacita MŠ bude 52 detí, jej súčasťou bude i trieda pre deti vo veku od jedného do troch rokov. S výstavbou začala spoločnosť vo februári tohto roka, investíciu odhadla na viac ako štyri milióny eur. Prevádzku firemnej škôlky chce spustiť v lete 2024.



Samospráva už súhlasila so zaradením novej MŠ do siete škôl a školských zariadení, mestskí poslanci žiadosť firmy odobrili na svojom rokovaní koncom júna. Naopak, neschválili žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska so zaradením elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy Xoana do siete škôl. To chcela škola zriadiť v priestoroch Základnej školy (ZŠ) na Ulici S. Chalupku. Škole namiesto toho ponúkne mesto na základe žiadosti možnosť prenájmu. Odôvodnilo to zámerom uchádzať sa o zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR na rekonštrukciu ZŠ, pre súkromné aktivity by mu totiž podľa radnice mohol štát krátiť dotáciu.