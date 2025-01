V Prievidzi pristúpia k úprave nájomného v bytoch, stúpne len mierne

Prievidza 12. januára (TASR) - Obyvatelia v mestských bytoch v Prievidzi s regulovaným nájomným budú platiť viac. Nová výška nájomného bude reflektovať i na finančnú situáciu nájomcov. Zmeny odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní, k úprave zmlúv pristúpi správca bytového fondu Správa majetku mesta Prievidza (SMMP) od polovice tohto roka.



SMMP pristúpi k úprave nájomného vo všetkých bytoch vo svojej správe. Konateľ SMMP Ján Martiček priblížil, že mestská spoločnosť pri úprave vychádzala z novej vyhlášky Ministerstva dopravy SR, ktorá stanovuje iný spôsob regulácie nájomného a nahradila pôvodnú vyhlášku Ministerstva financií (MF) SR z roku 2011. "MF od roku 2011 nerealizovalo vôbec žiadne zmeny. Výška nájomného preto bola tak neprimerane nízka, že vytvárala veľmi nerovnovážny stav medzi prenajímateľom a nájomcom. Prenajímateľovi tak zostával z nájomného veľmi nízky výnos, ktorý nepostačoval na údržbu či obnovu bytového fondu," spomenul Martiček.



Vyhláška MD SR podľa neho hovorí o maximálnom spôsobe výpočtu nájomného, zároveň však obsahuje i ďalšie limitujúce faktory - nájomné nemôže prenajímateľ zvýšiť o viac ako 20 percent oproti minuloročnému, aby boli dosahy na nájomcov čo najmenšie. "V niektorých prípadoch tak bude trvať približne osem rokov, kým sa dostaneme postupným zvyšovaním nájomného na plnú, vyhláškou maximalizovanú výšku nájmu," podotkol.



Nájomné SMMP zvýši, nie však o maximálne možných 20 percent. "My sme nájomné diferencovali v závislosti od bytov a od skupín obyvateľov, ktorí byty užívajú. Pre sociálne slabšie skupiny je zvýšenie nájomného podstatne nižšie ako 20 percent," doplnil Martiček.



Na Ciglianskej ceste podľa neho ide o desať eur alebo 20 eur, v závislosti od tohto, o koľko izbový byt ide. "Na Ulici J. Okáľa to robí desať eur. Najvyššie zvýšenie sa bude týkať bytov na Gazdovskej ulici, tam sa pohybuje rádovo od 17 eur do 38 eur v závislosti od počtu izieb," konkretizoval.



K úprave nájomného pristúpi SMMP vždy k dátumu, keď bude zakladať nový, respektíve obnovovať existujúci nový nájomný vzťah. "V našich podmienkach to vychádza od zhruba polovice tohto roka do septembra. Vždy to bude po dôkladnom zhodnotení obyvateľov a ich finančnej situácie. Z tohto návrhu je zrejmé, že nám nejde o čo najvyšší výnos, ale o postupné nastavenie rovnováhy," dodal konateľ.



Rozdiel medzi pôvodným a zvýšeným nájomným v bytových domoch na Gazdovskej ulici bude SMMP zasielať na účet mesta a bude príjmom fondu rozvoja bývania, z ktorého bude samospráva prostriedky účelovo vynakladať na obnovu a rozvoj bytového fondu mesta.