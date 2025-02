V Prievidzi pristúpili k rekonštrukcii strechy na zimnom štadióne

Prievidza 13. februára (TASR) - Mesto Prievidza pristúpilo k oprave strechy na zimnom štadióne. Prvou fázou prác sleduje odstránenie jej havarijného stavu. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú 101.034,60 eura. Finančné prostriedky na opravu poskytlo mesto v rámci komisionárskej odplaty Technickým službám mesta Prievidza (TSMPD) na prevádzku zimného štadióna. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Vedúci úseku športovísk TSMPD Branislav Bucák podotkol, že tento projekt je nevyhnutný na to, aby štadión mohol naďalej poskytovať kvalitné podmienky pre zimné športy a kultúrne podujatia.



Samospráva plánuje počas tohto roka pokračovať v oprave strechy druhou etapou, ktorá sa zameria na ďalší obvod strechy. "Tieto investície zabezpečia dlhodobú udržateľnosť a bezpečnosť areálu," podotkla Beňadiková.



V investíciách do športoviska plánuje radnica pokračovať. Koncom minulého roka podpísala zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu na rekonštrukciu ľadovej plochy. "Mesto sa plánuje uchádzať o finančné prostriedky na realizáciu investície z Fondu na podporu športu. Projektová dokumentácia stavby vrátane rozpočtu bude vypracovaná v súlade s revíziou výzvy, ktorá je zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry so zreteľom na oprávnené výdavky špecifikované vo výzve," doplnila Beňadiková.



Projektová dokumentácia bude podľa nej riešiť okrem technologickej a stavebnej časti rekonštrukcie ľadovej plochy aj posúdenie a návrh bezbariérovosti budovy zimného štadióna. Celkové náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie sú vo výške 59.400 eur.