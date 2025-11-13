< sekcia Regióny
V Prievidzi rozšíria osvetlenie pri chodníkoch na dvoch uliciach
Okrem prác na rozšírení verejného osvetlenia sa mestská spoločnosť venovala aj čisteniu ulíc, údržbe zelene a vianočnej výzdobe.
Autor TASR
Prievidza 13. novembra (TASR) - Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) rozšíria verejné osvetlenie pri chodníkoch na uliciach A. Mišúta a P. Dobšinského. S prípravnými prácami začali zamestnanci v týchto dňoch, investícia je v hodnote viac ako 15.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Cieľom investície je zvýšiť bezpečnosť a komfort chodcov, najmä v zimných mesiacoch, keď sa rýchlo stmieva. Zároveň reagujeme na podnety obyvateľov, ktorí tieto miesta denne využívajú. Chceme, aby sa každý cítil v uliciach Prievidze bezpečne aj po zotmení,“ uviedla primátorka Katarína Macháčková.
Okrem prác na rozšírení verejného osvetlenia sa mestská spoločnosť venovala aj čisteniu ulíc, údržbe zelene a vianočnej výzdobe. Zamestnanci úseku verejnej zelene sa počas týždňa zamerali na zber a odvoz lístia v spolupráci so strediskom miestnych komunikácií. „V tomto období ide o každodennú prácu, ktorá pomáha udržať mesto čisté. Okrem toho zabezpečujeme opiľovanie stromov podľa požiadaviek výborov volebných obvodov a podnetov občanov a pokračuje sa v strojnom čistení ciest a chodníkov,“ priblížila vedúca strediska záhradníckych služieb TSMPD Silvia Masariková.
Priaznivé počasie umožnilo mestskej spoločnosti zabezpečiť práce na debarierizácii chodníka na Ulici J. Matušku v blízkosti materskej školy. Zároveň technici pokračujú v inštalácii vianočnej výzdoby. Tento týždeň pribudli girlandy a svetelní ježkovia na Námestí slobody.
