V Prievidzi sa môže verejnosť opäť pripojiť k Dňom dobrovoľníctva

Prievidza 3. októbra (TASR) - Verejnosť sa môže opäť pripojiť k zveľaďovaniu mesta Prievidza. Dni dobrovoľníctva - Mladí pre Prievidzu, ktoré organizujú Mestský mládežnícky parlament - Rada mladých mesta Prievidza a Centrum voľného času spolu s partnermi, potrvajú do 31. októbra. Informovala o tom rada mladých na sociálnej sieti.



"Žiť v meste Prievidza prináša svoje plusy a mínusy. Otázka je, ako sa k nim postavíme, veď predsa atmosféru tohto mesta si tvoríme sami. Preto mladí ľudia chcú ukázať, že im na Prievidzi záleží a že ich zaujíma, čo sa v nej deje," uviedla rada mladých.



Dni dobrovoľníctva - Mladí pre Prievidzu sa konajú už po ôsmy raz. "Každá škola, organizácia či jednotlivec si môže vytvoriť svoju vlastnú aktivitu alebo sa zapojiť do už pripravených dobrovoľníckych podujatí," priblížila rada.



Všetky dôležité informácie spolu so zoznamom pripravovaných aktivít nájde verejnosť na stránke rady mladých alebo CVČ na sociálnej sieti. "Aktivity by mali prispievať k riešeniu konkrétnej situácie v organizácii, miestnej časti, na sídlisku či v komunite. Môže ísť o manuálne práce v podobe úpravy a čistenia verejných priestranstiev, maľovania v interiéri či exteriéri, starostlivosť o zvieratá, organizáciu podujatí, súťaží, vystúpení, zbierok či darovanie krvi," doplnila rada.



Podujatie pripravili organizátori v spolupráci so školskými parlamentmi základných a stredných škôl so sídlom v Prievidzi. Z dotácií ho podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.