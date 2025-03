V Prievidzi sa po zimnej prestávke vracajú k vývozu nádob s BRO

Prievidza 2. marca (TASR) - Samospráva Prievidze sa po zimnej prestávke vracia k pravidelnému vývozu nádob s biologicky rozložiteľným odpadom (BRO) zo záhrad rodinných domov. Zber bude zabezpečovať od pondelka (3. 3.) raz týždenne v rovnaký deň ako vývoz nádob na zmesový komunálny odpad. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Vývoz nádob na BRO potrvá od pondelka do 30. novembra. V prípade priaznivých poveternostných podmienok bude mesto zber zabezpečovať až do 12. decembra. "Radnica v tejto súvislosti prosí obyvateľov, aby nádoby umiestnili na dostupné a viditeľné miesto v deň zberu podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta," uviedla Beňadiková.



Zber BRO zo záhrad rodinných domov samospráva podľa nej zabezpečuje formou vývozu 120-litrovej nádoby. "Nádobu na BRO dostane domácnosť na základe podania žiadosti o pridelenie nádoby na oddelenie výstavby a životného prostredia mestského úradu," pripomenula.



"Nádoba na BRO je hnedej farby a obyvatelia do nej musia ukladať výlučne kvety, trávu, lístie, drevný odpad zo strihania, orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol. V prípade vzniku väčšieho množstva BRO, ako je kapacita nádoby, respektíve jedného vreca, mesto odpad preberie po predložení dokladu totožnosti v prevádzke zberného dvora na Garážovej ulici," dodala Beňadiková.