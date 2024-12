V Prievidzi si môžu ľudia na stromček zavesiť vianočný odkaz do neba

Prievidza 6. decembra (TASR) - Verejnosť bude opäť môcť na stromček pred piaristickým kostolom v Prievidzi zavesiť vianočný odkaz do neba pre svojich zosnulých blízkych. Projekt pripravila nezisková organizácia Sv. Lujza - Mobilný hospic. Chce tak podporiť ľudí, pre ktorých môžu byť vianočné sviatky po strate blízkych obzvlášť ťažké. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Tím mobilného hospicu si uvedomuje, že najkrajšie sviatky v roku nebudú pre všetkých šťastné a veselé. "Ponúkame preto verejný priestor, kde môžu ľudia odovzdať svoje myšlienky, emócie, úvahy, ktorými ozdobia vianočný stromček a po ich 'odoslaní' do neba sa im trošku uľaví," priblížil mobilný hospic.



Odkazy budú môcť ľudia zavesiť na stromček na Námestí piaristov od piatka popoludnia, pridávať ich tam môžu až do 6. januára 2025.



Nezisková organizácia Sv. Lujza poskytuje nevyliečiteľne chorým osobám a ich rodinám odbornú zdravotnú a psychosociálnu podporu v domácom prostredí. Rodinu zaškolí a spoločne prejdú krok po kroku celú starostlivosť, porozprávajú sa o obavách a spoločne hľadajú možnosti a riešenia.



Tím mobilného hospicu tvoria lekári, zdravotné sestry, sociálne pracovníčky, poradcovia pre pozostalých i duchovní. Služby hospic poskytuje bezplatne.