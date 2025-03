V Prievidzi si pripomenú mesiac knihy aj zvýhodneným zápisným

Prievidza 5. marca (TASR) - Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi pripomenie marec - mesiac knihy viacerými podujatiami i tvorivými aktivitami. Čitatelia môžu počas tohto obdobia využiť i zvýhodnené zápisné. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Týždeň slovenských knižníc si knižnica v prvý marcový týždeň pripomína tvorivými aktivitami, ktoré potrvajú do piatka (7. 3.). "S deťmi budeme tvoriť dielka, ktoré majú spojitosť s knihou a čítaním a dáme šancu aj nechceným knihám," priblížila knihovníčka Silvia Kupcová.



Každý pondelok v marci ponúka knižnica i možnosť bezplatného zápisu pre rôzne vekové kategórie čitateľov, tento pondelok (3. 3.) to bolo pre seniorov, 10. marca ho môžu využiť deti do 14 rokov, 17. marca študenti, 24. marca dospelí a 31. marca všetky kategórie čitateľov.



"Počas celého marca sa bude v knižnici konať Farebné čítanie - každý týždeň bude venovaný inej farbe kníh v určenom regáli. Čitatelia, ktorí prídu oblečení vo farbe týždňa, sa môžu tešiť na príjemné prekvapenie," doplnila Beňadiková.



Pri príležitosti mesiaca knihy si knižnica podľa nej pripravila i ďalšie podujatia, 21. marca primátorka Katarína Macháčková predstaví svoju obľúbenú knihu, 26. marca budú môcť zástupcovia škôl spoznať služby a aktivity knižnice, od 24. do 27. marca sa v knižnici uskutoční čitateľský maratón a 28. marca večer v knižnici s Andersenom.