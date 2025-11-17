< sekcia Regióny
V Prievidzi si vyskúšali vyučovanie ako spred niekoľkých desaťročí
Deti si vyskúšali písať písaným písmom, písali i kriedou na klasickú tabuľu, spoznali meotar, mali i hodinu matematiky s historickými pomôckami.
Autor TASR
Prievidza 17. novembra (TASR) - Vyučovanie ako spred niekoľkých desaťročí mali v pondelok tretiaci z e-Školy v Múzeu Vtedy v Galérii Jabloň v Prievidzi. Vyskúšali si písať písaným písmom či kresliť kružidlom na tabuľu, ochutnali i retro malinovku. Netradičné vyučovanie malo poukázať na význam sviatku Deň boja za slobodu a demokraciu.
Hodiny slovenčiny a matematiky počas Dňa boja za slobodu a demokraciu chcela učiteľka Katarína Siekelová podľa svojich slov podať netradične. „Nechcela som, aby sa v tento deň učili v škole. Mala som možnosť využiť tento priestor, trochu im ten deň urobiť iným, nakoľko veľa škôl a inštitúcií zostalo zatvorených. My sme si povedali, že to využijeme takýmto spôsobom, zmeníme vyučovanie, spríjemníme im ho a budeme učiť netradičným spôsobom, na aký nie sú deti zvyknuté,“ priblížila.
Deti si vyskúšali písať písaným písmom, ktoré bolo pre nich nové, keďže používajú písmo comenia script, písali i kriedou na klasickú tabuľu, spoznali meotar, mali i hodinu matematiky s historickými pomôckami. „Priniesli si aj retro desiate, kto mal možnosť i oblečenie, staršie veci z domu. Jeden žiak si doniesol staré hodinky. Priniesli si rôzne sladkosti, desiate nemajú v boxoch, ale vo vreckách. Majú i mandarínky, čo nebola samozrejmosť v tej dobe,“ ozrejmila Siekelová.
Sviatok si deti podľa nej pripomenuli prepísaním vety o tom, že sloboda nebola v minulosti samozrejmosťou. „S deťmi sme sa o tom rozprávali, niektoré vedia, čo bol 17. november. Tento deň je pre nás významný a dúfam, že to tak zostane aj naďalej,“ dodala.
Podľa marketingovej manažérky Galérie Jabloň Petry Gordíkovej je 17. november charakteristický pre študentov, múzeum preto chcelo využiť to, že má zariadenú retro triedu a prepojiť ju i s mladšími žiakmi, ktorí túto dobu nemohli zažiť. „Aspoň prostredníctvom týchto exponátov sa mohli preniesť do minulosti, spoznať, ako sa vtedy žilo a nájsť odlišnosti, ktoré mali ich rovesníci v minulosti a porovnať ich s tým, čo majú oni teraz,“ vysvetlila Gordíková.
Tretiaci zo susednej školy boli podľa nej prvou triedou, ktorá si vyučovanie v retro priestoroch vyskúšala, múzeum do budúcnosti nevylučuje, že program zavedie aj pre ostatné školy.
