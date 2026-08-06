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V Prievidzi si výstavou pripomínajú 40. výročie havárie v Černobyle
Expozícia pod názvom ČERNOBYĽ : Dve svedectvá, jedno ticho ponúka fotografie autorskej dvojice - Michala Dobiaša a Mareka Mittaša.
Autor TASR
Prievidza 6. augusta (TASR) - Galéria Jabloň v Prievidzi si 40. výročie tragickej havárie v Černobyle pripomína špeciálnou výstavou. Expozícia pod názvom ČERNOBYĽ : Dve svedectvá, jedno ticho ponúka fotografie autorskej dvojice - Michala Dobiaša a Mareka Mittaša, návštevníci si ju tam môžu pozrieť od štvrtka. TASR o tom informovala marketingová manažérka Galérie Jabloň Petra Gordíková.
„Udalosť z roku 1986 navždy zmenila svet aj osudy tisícov ľudí. Černobyľ a opustené mesto Pripiať sa stali mementom zastaveného času, varovaním pre ľudstvo a zároveň miestom, kde si príroda pomaly berie späť to, čo jej bolo odobraté,“ spomenula Gordíková.
Priblížila, že výstava ponúka možnosť pozrieť sa do tejto zóny očami dvoch fotografov. „Dobiaš a Mittaš zachytili neopakovateľnú atmosféru miesta každý po svojom, no obaja s hlbokým rešpektom k príbehom, ktoré tam zostali zanechané. Výsledkom sú dva odlišné umelecké pohľady, ktoré spája jedno obrovské a mrazivé ticho,“ dodala.
„Udalosť z roku 1986 navždy zmenila svet aj osudy tisícov ľudí. Černobyľ a opustené mesto Pripiať sa stali mementom zastaveného času, varovaním pre ľudstvo a zároveň miestom, kde si príroda pomaly berie späť to, čo jej bolo odobraté,“ spomenula Gordíková.
Priblížila, že výstava ponúka možnosť pozrieť sa do tejto zóny očami dvoch fotografov. „Dobiaš a Mittaš zachytili neopakovateľnú atmosféru miesta každý po svojom, no obaja s hlbokým rešpektom k príbehom, ktoré tam zostali zanechané. Výsledkom sú dva odlišné umelecké pohľady, ktoré spája jedno obrovské a mrazivé ticho,“ dodala.