V Prievidzi školské poplatky za apríl a máj rodičia nebudú platiť

Prievidza 6. júla (TASR) - Samospráva Prievidze odpustí školské poplatky za apríl a máj, keď boli školy z dôvodu pandémie nového koronavírusu zatvorené. Vyplýva to z doplnku k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorí schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



"Školy sčasti zabezpečovali vzdelávanie žiakov dištančnou formou, no systematický online výchovno-vzdelávací proces v materských školách (MŠ), školských kluboch detí (ŠKD) a centre voľného času (CVČ) nebol, a rovnako nebolo v tomto čase ani školské stravovanie," pripomenul hovorca mesta Michal Ďureje.



Napriek tomu mnohí rodičia podľa neho platili pôvodnú výšku poplatkov v súlade s platným znením VZN mesta a niektorí stanovené úhrady pozastavili.



Návrh doplnku VZN počíta so stanovením výšky príspevkov od rodičov v MŠ, v MŠ pri základných školách (ZŠ), ŠKD, CVČ a školských jedálňach pri MŠ a ZŠ za apríl a máj na sumu nula eur. Výška príspevkov sa po schválení pripravovanej zmeny VZN nebude znižovať v prípadoch, ak je rodič alebo zákonný zástupca za predchádzajúce obdobie dlžníkom voči škole alebo školskému zariadeniu, ktorého zriaďovateľom je mesto.



V prípade, ak rodičia detí a žiakov uhradili príspevky za MŠ, ŠKD, CVČ a školské jedálne vopred, bude ich možné podľa návrhu presunúť na nasledujúce obdobie dní školského vyučovania. "Ak však dieťa alebo žiak končí v tomto školskom roku dochádzku do niektorého z uvedených typov škôl a školských zariadení, uhradené poplatky za apríl a máj budú rodičom vrátené na účet po ukončení tohto školského roka, najneskôr však k 31. augustu," dodal Ďureje.