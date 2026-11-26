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V Prievidzi sú na zimu pripravení, v prípade potreby posilnia kapacity
O zimnú údržbu sa bude starať 18 zamestnancov strediska miestnych komunikácií, v prípade potreby môže spoločnosť tento počet rozšíriť o ďalších desať pracovníkov z ostatných stredísk.
Autor TASR
Prievidza 26. novembra (TASR) - Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) majú na zimnú sezónu zabezpečené strojové, materiálové aj personálne kapacity. Mestská spoločnosť je v prípade potreby pripravená v Prievidzi operatívne posilniť aj počet pracovníkov a prispôsobiť organizáciu prác aktuálnym poveternostným podmienkam. Informovala o tom hovorkyňa mesta Simona Škvareninová.
Firma sa stará 323,63 kilometra miestnych komunikácií a 163,54 kilometra chodníkov. „TSMPD majú na zimnú údržbu aktuálne pripravených 169,8 tony posypovej soli a 70 ton posypového štrku. Posypový materiál budú využívať podľa aktuálneho vývoja počasia a stavu jednotlivých komunikácií,“ uviedla Škvareninová.
Doplnila, že spoločnosť má k dispozícii tri veľké posypové vozidlá s radlicou, o údržbu chodníkov sa postarajú dve menšie vozidlá. Pomocnú údržbu chodníkov zabezpečia aj tri kosačky.
Podľa TSMPD je súčasné strojové vybavenie nastavené tak, aby zabezpečilo zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov pri bežnom úhrne zrážok. „Pri intenzívnom alebo dlhšie trvajúcom snežení bude dôležitá aj operatívna organizácia prác a nasadenie dostupných personálnych kapacít,“ podotkla Škvareninová.
Ozrejmila, že pri zimnej údržbe firma postupuje podľa stanovených priorít, na ako prvých zabezpečuje práce na hlavných cestných ťahoch. „Osobitný dôraz kladie na trasy mestskej hromadnej dopravy a komunikácie dôležité pre prejazd záchranných zložiek. Následne prichádzajú na rad vedľajšie a bočné komunikácie. Po nich sa pozornosť presúva na vnútrobloky a menej frekventované lokality,“ priblížila.
V prípade intenzívneho sneženia môžu TSMPD stanovenú postupnosť operatívne meniť podľa aktuálnej situácie, množstva napadnutého snehu a potrieb jednotlivých častí mesta.
O zimnú údržbu sa bude starať 18 zamestnancov strediska miestnych komunikácií, v prípade potreby môže spoločnosť tento počet rozšíriť o ďalších desať pracovníkov z ostatných stredísk. Organizáciu a koordináciu zimnej údržby zabezpečujú traja zamestnanci.
Pracovníci sú v pohotovosti už od 15. novembra, od 1. decembra budú zimnú údržbu zabezpečovať v nepretržitom režime.
Pracovný čas je rozdelený na rannú a nočnú časť. Ranná zmena sa začína o 6.30 h a trvá do 15.00 h, pričom od 15.00 h do 18.30 h nasleduje pohotovosť. Nočný režim pokračuje pohotovosťou od 18.30 h do 22.00 h a následne pracovnou zmenou od 22.00 h do 6.30 h.
Firma sa stará 323,63 kilometra miestnych komunikácií a 163,54 kilometra chodníkov. „TSMPD majú na zimnú údržbu aktuálne pripravených 169,8 tony posypovej soli a 70 ton posypového štrku. Posypový materiál budú využívať podľa aktuálneho vývoja počasia a stavu jednotlivých komunikácií,“ uviedla Škvareninová.
Doplnila, že spoločnosť má k dispozícii tri veľké posypové vozidlá s radlicou, o údržbu chodníkov sa postarajú dve menšie vozidlá. Pomocnú údržbu chodníkov zabezpečia aj tri kosačky.
Podľa TSMPD je súčasné strojové vybavenie nastavené tak, aby zabezpečilo zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov pri bežnom úhrne zrážok. „Pri intenzívnom alebo dlhšie trvajúcom snežení bude dôležitá aj operatívna organizácia prác a nasadenie dostupných personálnych kapacít,“ podotkla Škvareninová.
Ozrejmila, že pri zimnej údržbe firma postupuje podľa stanovených priorít, na ako prvých zabezpečuje práce na hlavných cestných ťahoch. „Osobitný dôraz kladie na trasy mestskej hromadnej dopravy a komunikácie dôležité pre prejazd záchranných zložiek. Následne prichádzajú na rad vedľajšie a bočné komunikácie. Po nich sa pozornosť presúva na vnútrobloky a menej frekventované lokality,“ priblížila.
V prípade intenzívneho sneženia môžu TSMPD stanovenú postupnosť operatívne meniť podľa aktuálnej situácie, množstva napadnutého snehu a potrieb jednotlivých častí mesta.
O zimnú údržbu sa bude starať 18 zamestnancov strediska miestnych komunikácií, v prípade potreby môže spoločnosť tento počet rozšíriť o ďalších desať pracovníkov z ostatných stredísk. Organizáciu a koordináciu zimnej údržby zabezpečujú traja zamestnanci.
Pracovníci sú v pohotovosti už od 15. novembra, od 1. decembra budú zimnú údržbu zabezpečovať v nepretržitom režime.
Pracovný čas je rozdelený na rannú a nočnú časť. Ranná zmena sa začína o 6.30 h a trvá do 15.00 h, pričom od 15.00 h do 18.30 h nasleduje pohotovosť. Nočný režim pokračuje pohotovosťou od 18.30 h do 22.00 h a následne pracovnou zmenou od 22.00 h do 6.30 h.