V Prievidzi využívajú zimu i na výrobu sezónnej výzdoby
Výzdoba v meste v tomto období sa zameriava na blížiaci sa Valentín, drevené i plastové srdcia môžu obyvatelia nájsť v centre.
Autor TASR
Prievidza 5. februára (TASR) - Zamestnanci Technických služieb mesta Prievidza (TSMPD) využívajú zimné mesiace i na výrobu sezónnej výzdoby, ktorá dotvorí atmosféru Prievidze počas sviatkov a tematických období. Na tvorbu dekorácií využívajú i drevo z vianočného stromčeka z námestia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Nejde však len o obyčajnú prípravu dekorácií. V dielňach sa rodia originálne prvky výzdoby, ktoré sú výsledkom šikovných rúk, kreativity a poctivej práce. Včasná príprava umožňuje nielen kvalitné spracovanie výzdoby, ale aj efektívne využitie pracovného času a materiálov,“ priblížila Silvia Masariková z TSMPD. Výsledkom sú podľa nej diela, ktoré nepôsobia tuctovo, naopak, majú vlastný charakter a prinášajú do mesta výnimočné a milé prvky.
Do niektorých dekorácií zakomponujú pracovníci TSMPD aj drevo z vianočného stromčeka, ktorý stál počas minuloročných Vianoc na námestí. „V Prievidzi tak stromček nekončí ako zbytočný odpad, naopak, jeho potenciál sa využíva ďalej a dostáva druhý život v podobe novej výzdoby. Ide o krásny príklad toho, ako môže mesto premýšľať ekologicky a zároveň kreatívne. Z toho, čo by inde skončilo ako odpad, vzniká niečo hodnotné, viditeľné a estetické,“ vyzdvihla Masariková.
Beňadiková podotkla, že tento prístup prináša hneď niekoľko výhod. „Je šetrný k prírode, keďže sa využívajú dostupné materiály, znižuje sa množstvo odpadu a zároveň je menej finančne náročný. A čo je najdôležitejšie, výzdoba vzniká priamo v Prievidzi, rukami ľudí, ktorí sa o mesto starajú každý deň. Takéto dekorácie potom nie sú len ozdobou, ale aj symbolom práce, hrdosti a tvorivosti,“ ozrejmila.
Výzdoba v meste v tomto období sa zameriava na blížiaci sa Valentín, drevené i plastové srdcia môžu obyvatelia nájsť v centre. „Pre zamilované páry, ale aj pre všetkých ostatných je pripravený aj tematický fotorámik, v ktorom si môžu spraviť milú fotografiu na pamiatku,“ dodala Beňadiková.
