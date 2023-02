V Prievidzi začali s odstraňovaním nepotrebných dopravných značiek

Prievidza 14. februára (TASR) - Samospráva Prievidze odstránila v uplynulých dňoch prvých 50 nepotrebných dopravných značiek, ktoré stratili svoju funkciu. Radnica tak sleduje zníženie vizuálneho smogu, iniciatívou šetrí i financie. Celkovo by z územia mesta malo zmiznúť 200 až 300 značení.



S myšlienkou znížiť počet dopravných značiek prišiel viceprimátor Michal Dobiaš, podľa ktorého je v Prievidzi možno viac dopravných značiek ako obyvateľov. Ako príklad uviedol Bojnickú cestu. "Nielen tam, ale v celom meste máme dopravné značky, ktoré sú úplne zbytočné, nemajú žiadnu výpovednú hodnotu, sú neplatné a už sa nepoužívajú. Máme dopravné značky, ktoré si vzájomne odporujú a ktoré vývojom v spoločnosti a rôznymi zmenami dopravného riešenia sú nelogické v danom území," načrtol Dobiaš.



Mesto preto podľa neho prišlo s iniciatívou, že urobia analýzu značiek na celom území a postupne chcú takéto značky odstraňovať. "Okrem toho platí, že mesto je povinné do dvoch alebo troch rokov veľkú časť značiek vymeniť za nové, a to z dôvodu zmeny technických nariadení týkajúcich sa ich redizajnu. Čím viac značiek tak teraz odstránime, o to menej peňazí dáme potom na ich výmenu," doplnil.



Od 20. januára tiež platí nová technická norma, na základe ktorej zostali niektoré značky neplatné. "Preto sme koncom minulého týždňa pristúpili k odstráneniu prvých 50 značiek, ktoré sú podľa nej neplatné. V tomto budeme pokračovať aj v ďalších týždňoch," priblížil Dobiaš.



Radnica podľa neho odhaduje, že na celom území mesta by mohla zrušiť 200 až 300 značiek. "Všetky ostatné značky si už vyžadujú aj určitý administratívny postup. Žiadosť o odstránenie musíme dať na okresný dopravný inšpektorát, v niektorých prípadoch na okresný úrad, potom k tomu musí dať rozhodnutie náš správny cestný orgán na mestskom úrade. Tento postup je tak zložitejší a bude i dlhšie trvať," ozrejmil.



Samospráva plánuje "upratať" i ďalšie dopravné značky. "Tam, kde to bude možné, sa budeme snažiť dať dve na jeden stĺpik. Zároveň sa budeme snažiť o to, aby sme samostatne stojace značky premiestňovali na stĺpy verejného osvetlenia," avizoval.



Viceprimátor podľa svojich slov verí, že iniciatíva prispeje ku krajšiemu mestu a zníženiu pomyselného vizuálneho smogu. "Najlepšia dopravná značka je tá, ktorá je jasná, zrozumiteľná a viditeľná. Čím menej ich je, o to viac si ich vodič všimne," skonštatoval.